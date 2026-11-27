Українці, які отримують пенсію по втраті годувальника, можуть домогтися збільшення виплат після оновлення справки про грошове забезпечення загиблого військового. Пенсійний фонд іноді відмовляє у перерахунку навіть за наявності нового документа, однак суд став на бік отримувача пенсії.

Перерахунок пенсій в Україні дає змогу збільшити виплати родинам, які отримують пенсію по втраті годувальника. Підставою стає нова справка про грошове забезпечення загиблого військовослужбовця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ухвалу Рівненського окружного адміністративного суду.

Чому Пенсійний фонд відмовив у перерахунку

До Пенсійного фонду звернувся українець, який отримував пенсію по втраті годувальника. Він попросив переглянути розмір виплат на підставі нової справки про грошове забезпечення померлого військового.

Документ видали 3 серпня 2026 року. У ньому вказано, скільки військовий мав отримувати станом на 1 січня 2023 року. До розрахунку увійшли посадовий оклад, виплата за військове звання, щомісячні надбавки та додаткові виплати, а також премія.

Заявник вважав, що ці дані дають підстави збільшити його пенсію. Але Пенсійний фонд відмовив. Там пояснили, що після скасування окремих урядових норм нібито відсутній чинний порядок для такого перерахунку.

Чоловік не погодився з відмовою і звернувся до суду.

Що вирішив суд

Суд установив: коли розраховують грошове забезпечення військових, треба враховувати прожитковий мінімум, що діяв на 1 січня відповідного року. Раніше уряд прив'язав цей розрахунок до показника 2018 року, але в січні 2020-го це обмеження скасували.

Відтоді для розрахунків знову застосовують прожитковий мінімум відповідного року. Такий підхід у серпні 2022 року підтвердив і Верховний Суд. Крім того, закон дозволяє переглядати вже призначені пенсії, якщо змінилося грошове забезпечення або людина подала документи, які дають право на вищу виплату.

Тому Рівненський окружний адміністративний суд визнав відмову Пенсійного фонду незаконною.

За який період ПФУ має доплатити

Суд зобов'язав Пенсійний фонд провести перерахунок пенсії з 1 лютого 2023 року. ПФУ має врахувати всі суми, вказані в оновленій справці про грошове забезпечення, включно з надбавками та премією.

Після перерахунку отримувачеві пенсії повинні виплатити різницю між тим, що йому належить, і тими коштами, які він уже отримав.

Як домогтися перерахунку пенсії

Щоб отримати доплату, потрібно мати на руках документ, який підтверджує нові дані про грошове забезпечення. Далі варто звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок.

Якщо ПФУ відмовить, навіть за наявності нової справки, рішення можна оскаржити в окружному адміністративному суді. Як показує практика, суд може зобов'язати фонд виплатити різницю за попередні періоди.

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