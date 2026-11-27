Государственная налоговая служба может списать налоговый долг с банковского счета без решения суда. Когда это законно, какие суммы грозят и как защитить свои деньги - в материале.

Налоговый долг могут взыскать прямо с банковского счета без решения суда. Такое право Государственная налоговая служба имеет по статье 95 Налогового кодекса Украины, и для списания средств ей не нужно обращаться в суд, если сумма долга согласована.

Речь не о любом долге, а именно о налоговом. Он возникает, когда человек вовремя не уплатил согласованную сумму - например, доначисленную налоговым уведомлением-решением, штраф или часть единого налога. Все просроченное считается налоговым долгом.

Как налоговая спишет деньги без суда

Механизм такой. Сначала ГНС отправляет должнику налоговое требование - документ, в котором зафиксированы сумма долга и срок его погашения. После этого у человека есть 60 календарных дней, чтобы уплатить или оспорить требование.

Если за это время деньги не поступили, налоговая вправе без суда вынести решение о взыскании. Банк получает инкассовое поручение и обязан списать средства со счетов плательщика: зарплатного, карточного или любого другого, открытого в банке.

Одновременно на имущество человека автоматически возникает налоговый залог. Это значит, что продать, подарить или отдать в залог имущество без разрешения налоговой не получится.

Какие суммы могут списать

Кроме самого долга, взыскиваются штраф и пеня. Штраф зависит от того, насколько долго вы не платили, а пеня начисляется за каждый календарный день просрочки. Поэтому чем дольше откладывать уплату, тем больше становится общая сумма.

Срок давности для взыскания налогового долга составляет 1095 дней. Если налоговая за этот период не приняла мер, долг признают безнадежным и могут списать.

Как защитить свои деньги

Главное правило: без решения суда взыскивают только согласованный долг. Если вы не согласны с суммой, оспорьте налоговое уведомление-решение в административном порядке или в суде. Пока идет обжалование, сумма считается несогласованной, и списывать ее нельзя.

Что делать, если пришло налоговое требование

Проверьте сумму долга в Электронном кабинете плательщика на сайте ГНС.

Если согласны - уплатите в течение 60 календарных дней, чтобы избежать штрафов и блокировки счетов.

Если не согласны - подайте жалобу в вышестоящий налоговый орган или иск в суд в пределах срока обжалования.

Если средства уже списали, но вы считаете это незаконным - требуйте их возврата через суд.

Отдельно стоит знать: о мелких суммах налоговая иногда не отправляет уведомлений, а потом счета могут заблокировать. Поэтому проверять состояние расчетов лучше регулярно, а не после получения требования.

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