Державна податкова служба може списати податковий борг з банківського рахунку без рішення суду. Коли це законно, які суми загрожують і як захистити свої гроші - у матеріалі.

Податковий борг можуть стягнути прямо з банківського рахунку без рішення суду. Таке право Державна податкова служба має за статтею 95 Податкового кодексу України, і для списання коштів їй не потрібно звертатися до суду, якщо сума боргу узгоджена.

Йдеться не про будь-який борг, а саме про податковий. Він виникає, коли людина не сплатила вчасно узгоджену суму - наприклад, донараховану податковим повідомленням-рішенням, штраф або частину єдиного податку. Усе, що прострочено, вважається податковим боргом.

Як податкова спише гроші без суду

Механізм такий. Спочатку ДПС надсилає боржнику податкову вимогу - документ, у якому зафіксовано суму боргу і строк для її погашення. Після цього в людини є 60 календарних днів, щоб сплатити або оскаржити вимогу.

Якщо за цей час гроші не надійшли, податкова має право без суду винести рішення про стягнення. Банк отримує інкасове доручення і зобов'язаний списати кошти з рахунків платника: зарплатного, карткового або будь-якого іншого, відкритого в банку.

Одночасно на майно людини автоматично виникає податкова застава. Це означає, що продати, подарувати чи віддати в заставу майно без дозволу податкової не вийде.

Які суми можуть списати

Окрім самого боргу, стягуються штраф і пеня. Штраф залежить від того, наскільки довго ви не платили, а пеня нараховується за кожен календарний день прострочення. Тому що довше відкладати сплату, то більшою стає загальна сума.

Строк давності для стягнення податкового боргу становить 1095 днів. Якщо податкова за цей період не вжила заходів, борг визнають безнадійним і можуть списати.

Як захистити свої гроші

Головне правило: без рішення суду стягують лише узгоджений борг. Якщо ви не згодні з сумою, оскаржте податкове повідомлення-рішення в адміністративному порядку або в суді. Поки триває оскарження, сума вважається неузгодженою, і списувати її не можна.

Що робити, якщо прийшла податкова вимога

Перевірте суму боргу в Електронному кабінеті платника на сайті ДПС.

Якщо згодні - сплатіть протягом 60 календарних днів, щоб уникнути штрафів і блокування рахунків.

Якщо не згодні - подайте скаргу до вищого податкового органу або позов до суду в межах строку оскарження.

Якщо кошти вже списали, але ви вважаєте це незаконним - вимагайте їх повернення через суд.

Окремо варто знати: про дрібні суми податкова іноді не надсилає повідомлень, а потім рахунки можуть заблокувати. Тому перевіряти стан розрахунків краще регулярно, а не після отримання вимоги.

Раніше Politeka повідомляла, податкова не повідомить про борг до 3060 грн, а рахунки потім заблокують.

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