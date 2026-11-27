Пенсионеры могут получать меньшую пенсию из-за ошибок в данных о стаже. В Пенсионном фонде объяснили, как выявить неточности и исправить их, чтобы получить правильную выплату.

Ошибка в стаже может уменьшить пенсию - если в электронных данных Пенсионного фонда отсутствует часть периодов работы или зарплаты, выплата может оказаться меньше, чем должна быть. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Размер пенсии по возрасту рассчитывают по формуле из Закона №1058-IV: П = Зп × Кс, где П - размер пенсии, Зп - заработная плата, на основе которой она рассчитывается, а Кс - коэффициент страхового стажа. На размер выплаты влияют страховой стаж, заработок и год назначения пенсии.

Если часть стажа отсутствует в Реестре застрахованных лиц, коэффициент стажа будет меньше, а вместе с ним и пенсия. На расчет также влияют неполные данные о зарплате.

Почему важен год выхода на пенсию

Для расчета берут среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения. В 2022 году брали показатель за 2019-2021 годы - 10 846,37 грн, а в 2026 году берут показатель за 2023-2025 годы - 17 482,87 грн. Поэтому даже при одинаковом стаже и коэффициенте заработка пенсии людей, оформивших их в разные годы, могут отличаться.

Индивидуальный коэффициент заработной платы показывает, как заработок человека соотносится со средней зарплатой в Украине за тот же месяц. Зарплата на уровне средней дает коэффициент около 1, выше - больший коэффициент, ниже - меньший. Чем выше был официальный заработок, с которого уплачивались страховые взносы, тем выше может быть пенсия.

В расчет принимается зарплата за весь страховой стаж с 1 июля 2000 года. При определенных условиях можно добавить данные о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года, если они подтверждаются документами.

Как проверить стаж в «Пенсионном калькуляторе»

Чтобы выявить ошибку, нужно зайти на веб-портал ПФУ через КЭП, «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA, открыть сервис «Пенсионный калькулятор» и проверить данные о стаже и зарплате. При необходимости их можно дополнить.

После этого нужно нажать «Сохранить и рассчитать». Сервис покажет страховой стаж, коэффициенты стажа и заработка, а также прогнозный размер пенсии. В ПФУ уточняют, что это лишь ориентировочная сумма: окончательную определяют при назначении пенсии в соответствии с законодательством, действующим на тот момент.

Что делать, если данных не хватает

Если в электронных данных отсутствуют отдельные периоды работы, это не означает, что стаж утрачен. Документы можно подать в Пенсионный фонд для их оцифровки. Срок 10 июня 2026 года также не обнуляет стаж: сведения из бумажной трудовой книжки принимают и после этой даты.

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