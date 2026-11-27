Почти два миллиона украинских детей из-за войны оказались за границей. В части семей временная эвакуация переросла в конфликт, когда один из родителей отказывается возвращать ребенка. Юрист объяснила, как действует Гаагская конвенция и куда обращаться родителям.

Из-за полномасштабной войны почти два миллиона украинских детей оказались за границей. Многие матери выезжали с детьми с согласия отца, чтобы переждать опасность. Но часть таких «временных» выездов переросла в семейные конфликты: один из родителей отказывается возвращать ребенка или ограничивает его общение с другим.

Где грань между спасением от войны и родительским похищением и как вернуть ребенка через международный механизм, рассказала адвокат, основательница юридической компании «ЛОДЖІК» Валерия Одинцова в комментарии УНН.

Когда выезд ребенка за границу считают похищением

Основной документ в этой сфере - Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года. Согласно ее статье 3 незаконным считают перемещение или удержание ребенка, если оно нарушает права опеки одного из родителей.

Важно отличать временный выезд от незаконного удержания. Например, мать вывезла ребенка в Польшу из-за боевых действий по договоренности с отцом, а после завершения оговоренного срока отказалась его возвращать. В таком случае суд выясняет, возникло ли незаконное удержание и где было привычное место жительства ребенка.

Сам факт вывоза без согласия второго родителя не всегда означает похищение. Война не отменяет конвенцию, но суд учитывает ситуацию с безопасностью, риски для ребенка и его наилучшие интересы.

Куда обращаться и какие документы собрать

Прежде всего стоит подготовить доказательства: свидетельство о рождении ребенка, документы о родительских правах, подтверждение предыдущего места жительства, переписку об условиях выезда и уведомление об отказе вернуть ребенка.

Особое значение имеют доказательства того, что согласие на выезд было временным, а не предусматривало постоянной смены места жительства ребенка.

Следующий шаг - заявление в Министерство юстиции Украины, которое выполняет функции Центрального органа по Гаагской конвенции. Минюст взаимодействует с органами иностранного государства, помогает установить местонахождение ребенка и способствует добровольному возвращению или судебному рассмотрению.

Как оформить заявление о возвращении ребенка

Собрать свидетельство о рождении и документы о родительских правах.

Подготовить доказательства предыдущего места жительства ребенка.

Приложить переписку об условиях выезда и уведомление об отказе вернуть ребенка.

Подать заявление в Министерство юстиции Украины или Центральный орган иностранного государства.

Как работает Гаагская конвенция 1980 года

Конвенция применяется к детям до 16 лет. Ее цель - восстановить правомерное положение, существовавшее до незаконного перемещения, а не определять, кто из родителей будет воспитывать ребенка в дальнейшем.

Не стоит медлить с обращением. Статья 12 конвенции предусматривает особое значение годичного срока: после его истечения другая сторона может ссылаться на то, что ребенок уже адаптировался к новой среде.

Если первоначальный выезд был законным, срок исчисляют от момента незаконного удержания, а не от даты пересечения границы. Поэтому помощь юриста в государстве пребывания ребенка может быть решающей.

Суд может отказать в возвращении, если есть серьезный риск физического или психологического вреда ребенку, согласие заявителя на перемещение или обоснованные возражения достаточно взрослого ребенка.

Что делать, если отец ограничивает общение с ребенком

Если оснований для возвращения нет, это не значит, что второй родитель теряет право на общение. Статья 21 конвенции предусматривает механизм обеспечения права доступа к ребенку, в частности организацию встреч и поддержание контактов.

В таких делах может применяться также Гаагская конвенция 1996 года о родительской ответственности и мерах защиты детей. Важно правильно определить предмет требования: нарушение права на общение и незаконное удержание ребенка - это разные правовые ситуации.

Не каждый выезд за границу является похищением, но временная эвакуация не дает одному из родителей права единолично решать, где ребенок будет жить постоянно.