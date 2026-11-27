Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 28 ноября по 4 декабря показывает устойчивые морозы: днем температура будет колебаться от -1° до -3°, а ночью местами будет опускаться до -8°. Осадков синоптики не прогнозируют.

Волна морозов, которая уже охватила Днепропетровщину в начале недели, не отступит и дальше — синоптики предупреждают, что ближайшие семь дней жителям области придется привыкать к устойчивому морозу без существенных оттепелей.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в области будет держаться в пределах от -1° до -3°, а ночью воздух будет выхолаживаться значительно сильнее — местами до -8°.

В субботу, 28 ноября, днем ожидается -2°, ночью -3°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 29 ноября, температура сохранится на том же уровне: днем -2°, ночью -3°, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, воздух немного охладится: днем -3°, ночью столбики термометров опустятся до -5°, небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

Во вторник, 1 декабря, днем удержится -3°, а ночью мороз усилится до -7° при малооблачной погоде без осадков.

В среду, 2 декабря, днем потеплеет до -2°, однако ночью ожидается самый сильный мороз за всю неделю — до -8°, небо останется малооблачным.

В четверг, 3 декабря, днем воздух прогреется до -1° — это самый теплый момент недели, ночью же похолодает до -6°, облачно с прояснениями.

В пятницу, 4 декабря, днем снова -3°, ночью -5°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 3 декабря, с дневной температурой -1°, а самым холодным днем — понедельник, 30 ноября, с отметкой -3°. Общий перепад дневных температур за неделю составляет лишь 2°, поэтому резких изменений погоды не ожидается. Самые сильные ночные морозы, до -8°, прогнозируют в среду, 2 декабря. Осадков в течение всей недели синоптики не предвидят.

Из-за устойчивых морозов врачи советуют жителям области, особенно людям преклонного возраста и детям, одеваться теплее и избегать длительного пребывания на улице ночью и утром, когда температура самая низкая. Стоит также утеплить окна и двери в домах, следить за состоянием отопления и осторожно передвигаться по дорогам, где ночью может образовываться гололедица из-за резких перепадов температур между днем и ночью.

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