Нелегально изготовленная стеклоомывающая жидкость может содержать метанол - сильный яд, вызывающий поражение нервной системы и потерю зрения. Даже 30-50 мл способны вызвать тяжелое отравление.

Незамерзайка для автомобилей может содержать смертельно опасное вещество - метанол. Об этом предупредили специалисты и врачи, объяснив, почему такая стеклоомывающая жидкость опасна даже в небольшом количестве.

Метанол является сильным ядом, который может вызвать необратимые повреждения центральной нервной системы и зрительного нерва. Для тяжелого отравления взрослого человека может быть достаточно 30-50 мл этого вещества.

Почему это опасно даже в малых дозах

Главная угроза в том, что определить наличие метанола в незамерзайке по запаху практически невозможно. Внешне обычная стеклоомывающая жидкость может ничем не отличаться от безопасной.

Проблемы со зрением могут возникнуть даже после попадания в организм меньшего количества вещества, чем то, что вызывает тяжелое отравление. Поэтому рисковать с продукцией сомнительного происхождения не стоит.

Как снизить риск отравления

Врачи советуют покупать автомобильную незамерзайку только в официальных торговых точках. Не стоит доверять сомнительной продукции неизвестного происхождения, особенно если ее продают без надлежащей маркировки и информации о составе.

Перед покупкой взгляните на этикетку: там должны быть указаны производитель, состав и информация о безопасности. Если четкой маркировки нет, перед вами, скорее всего, нелегальная продукция с метанолом.