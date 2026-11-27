Ощадбанк тримає жорсткий ліміт на перекази з картки на картку - до 100 000 гривень на місяць, і підняти його онлайн неможливо. Однак клієнти все одно втрачають значні суми через шахраїв: у банку пояснили, чому так стається та що робити, якщо гроші вже зникли з рахунку.

Ощадбанк у 2026 році тримає жорсткі ліміти на грошові перекази: з картки на картку можна відправити не більше 100 000 гривень на місяць, і підвищити цей поріг онлайн неможливо. Попри суворі правила безпеки, клієнти все одно втрачають великі суми через шахраїв.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у Facebook, повідомляє Новини.LIVE.

Один із клієнтів розповів, що банк уважно відстежує фінансові потоки, однак коли шахраї зняли з його картки 60 000 гривень, система безпеки не заблокувала операцію і не захистила заощадження.

"Ощадбанк постійно відстежує фінансові потоки своїх клієнтів, ліміт на перекази з картки на картку не перевищує 100 000 гривень, і підвищити його онлайн неможливо! Але коли шахраї зняли з моєї картки 60 000 гривень, вони нічого не зробили, щоб захистити мої кошти!", - написав чоловік.

Чому шахраям усе ж вдається виводити гроші

У головному офісі банку пояснюють: списання коштів сторонніми особами можливе лише в тому разі, якщо власник рахунку сам передає конфіденційні реквізити картки та одноразові коди підтвердження.

SMS з такими кодами надходить виключно на фінансовий номер телефону, який фактично є ключем доступу до рахунку. Тобто без добровільної передачі цих даних зняти гроші шахраї не можуть.

Що робити, якщо гроші вже списали

У разі незаконного списання коштів слід негайно звернутися до Національної поліції або Департаменту кіберполіції. Ощадбанк зі свого боку лише сприяє розслідуванню і надає правоохоронцям всю технічну інформацію за офіційними запитами.

"Рекомендуємо подати заяву в поліцію або кіберполіцію про факт шахрайства", - зазначили в банку.

Звідки взявся ліміт у 100 000 гривень

Обмеження на місячні карткові перекази у 100 000 гривень ввів не Ощадбанк. Йдеться про правила, передбачені Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Документ підписали українські банки за координації Незалежної асоціації банків України та Асоціації українських банків за підтримки НБУ. Вимога діє з 1 червня 2025 року.

Які ще обмеження діють у "Ощад 24/7"

У застосунку та вебверсії банк додатково запровадив:

обмеження на операції вночі, коли фіксується сплеск активності шахраїв;

ліміти на перекази понад 1 000 гривень із додатковою перевіркою через SMS;

індивідуальні ліміти на оплату товарів і послуг в інтернеті.

Як закрити кредитний ліміт у застосунку

Щоб захиститися від списання коштів із кредитної картки в разі зламу акаунта чи крадіжки даних, можна повністю обнулити доступний кредитний ліміт:

зайдіть у налаштування потрібної картки;

оберіть пункт "Кредитний ліміт";

встановіть нову суму 0 гривень;

підтвердьте сформований запит.

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