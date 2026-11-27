Міністерство культури затвердило нові вимоги до медіакомпаній, які можуть бронювати працівників. Серед них - 10 годин контенту для телемарафону на місяць вартістю від 1 млн грн.

Бронювання працівників медіа оновили наказом Міністерства культури. Відомство затвердило критерії, за якими підприємства у сфері культури та інформації зможуть отримати статус критично важливих і захистити своїх людей від мобілізації.

Наказ №1648 міністерка культури Тетяна Бережна підписала 23 листопада 2026 року. Як повідомляє СтопКор, сама робота в медіасфері тепер не гарантує критичного статусу - підприємство має відповідати щонайменше одному із затверджених вимог.

Хто з медіа зможе отримати критичний статус

Претендувати на бронювання зможуть підприємства з національним статусом, а також суб'єкти у сфері іномовлення та суспільного мовлення. Окремі вимоги встановили для учасників телемарафону «Єдині новини #UAразом».

До переліку можуть потрапити телеканали, які виробляють програмне наповнення та транслюють марафон, а також компанії, які надають технічні, творчі, редакційні та інші послуги, пов'язані з виробництвом або трансляцією. Вартість таких послуг має становити від 1 млн грн на місяць.

Окрема вимога - для медіакомпаній, які постійно виробляють для марафону щонайменше 10 годин контенту на місяць вартістю від 1 млн грн. Тобто критерії поширюються не лише на телеканали, а й на підрядників телемарафону.

Які вимоги для провайдерів і друкованих медіа

Провайдери аудіовізуальних сервісів зможуть отримати статус, якщо пропонують щонайменше 100 телеканалів українського виробництва, а їхній середньомісячний чистий дохід становить від 500 тис. грн.

Виняток передбачений для провайдерів, які працюють на територіях, включених до переліку територій бойових дій або тимчасової окупації. Для друкованих медіа вимога - наклад від 1 тис. примірників, при цьому видання має бути залучене Мінкультом до проведення інформаційних кампаній.

Видавнича галузь і культурні проєкти

Статус критично важливих зможуть отримати підприємства, внесені до державного реєстру виробників видавничої продукції, якщо вони відповідають одній із вимог. Зокрема, виготовили за попередній рік щонайменше 100 тис. примірників шкільних підручників або надрукували від 2 тис. примірників підручників шрифтом Брайля.

Підручники в перших двох випадках мають виготовлятися на замовлення видавців за кошти державного бюджету. Також на статус можуть претендувати підприємства, що забезпечують зберігання щонайменше 2 млн примірників у резервному фонді підручників.

Окрема можливість - для переможців мистецьких конкурсів, які створюють український культурний продукт у межах президентської ініціативи.

Що це означає для працівників

Автоматичного бронювання для всіх журналістів, редакцій, онлайн-медіа та видавництв наказ не передбачає. Рішення залежатиме від відповідності підприємства вимогам і проходження відповідної процедури.

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