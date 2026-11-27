Министерство культуры утвердило новые требования к медиакомпаниям, которые могут бронировать работников. Среди них - 10 часов контента для телемарафона в месяц стоимостью от 1 млн грн.

Бронирование работников медиа обновили приказом Министерства культуры. Ведомство утвердило критерии, по которым предприятия в сфере культуры и информации смогут получить статус критически важных и защитить своих людей от мобилизации.

Приказ №1648 министр культуры Татьяна Бережная подписала 23 ноября 2026 года. Как сообщает СтопКор, сама работа в медиасфере теперь не гарантирует критического статуса - предприятие должно соответствовать хотя бы одному из утвержденных требований.

Кто из медиа сможет получить критический статус

Претендовать на бронирование смогут предприятия с национальным статусом, а также субъекты в сфере иновещания и общественного вещания. Отдельные требования установили для участников телемарафона «Единые новости #UAразом».

В перечень могут попасть телеканалы, которые производят программное наполнение и транслируют марафон, а также компании, предоставляющие технические, творческие, редакционные и другие услуги, связанные с производством или трансляцией. Стоимость таких услуг должна составлять от 1 млн грн в месяц.

Отдельное требование - для медиакомпаний, которые постоянно производят для марафона не менее 10 часов контента в месяц стоимостью от 1 млн грн. То есть критерии распространяются не только на телеканалы, но и на подрядчиков телемарафона.

Какие требования для провайдеров и печатных медиа

Провайдеры аудиовизуальных сервисов смогут получить статус, если предлагают не менее 100 телеканалов украинского производства, а их среднемесячный чистый доход составляет от 500 тыс. грн.

Исключение предусмотрено для провайдеров, работающих на территориях, включенных в перечень территорий боевых действий или временной оккупации. Для печатных медиа требование - тираж от 1 тыс. экземпляров, при этом издание должно быть привлечено Минкультом к проведению информационных кампаний.

Издательская отрасль и культурные проекты

Статус критически важных смогут получить предприятия, внесенные в государственный реестр производителей издательской продукции, если они соответствуют одному из требований. В частности, изготовили за предыдущий год не менее 100 тыс. экземпляров школьных учебников или напечатали от 2 тыс. экземпляров учебников шрифтом Брайля.

Учебники в первых двух случаях должны изготавливаться по заказу издателей за средства государственного бюджета. Также на статус могут претендовать предприятия, обеспечивающие хранение не менее 2 млн экземпляров в резервном фонде учебников.

Отдельная возможность - для победителей художественных конкурсов, создающих украинский культурный продукт в рамках президентской инициативы.

Что это значит для работников

Автоматического бронирования для всех журналистов, редакций, онлайн-медиа и издательств приказ не предусматривает. Решение будет зависеть от соответствия предприятия требованиям и прохождения соответствующей процедуры.

Ранее Politeka сообщала, бронирование работников продлили до 20 декабря: кого не мобилизуют, а кому изменят квоту.

Также Politeka сообщала, в Минэкономики объяснили, как оформить отсрочку по новым правилам.