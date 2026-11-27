Синоптик Игорь Кибальчич предупредил о резком похолодании 28-29 ноября: ночью и днем температура опустится ниже нуля, а снега не будет. Садоводам и хозяевам советуют уже сейчас замульчировать растения, укрыть теплолюбивые культуры и слить воду из шлангов.

Морозы до -16° накроют Украину на выходных 28-29 ноября, поэтому садоводам и хозяевам стоит уже сегодня подготовить растения и двор к резкому похолоданию.

По данным аграрного портала Земляк, синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog прогнозирует, что в большинстве областей ночью будет от -5 до -11°, а днем столбики термометров тоже будут держаться ниже нуля. Существенных осадков не ожидается, только в субботу на юге возможен порывистый ветер.

Самой холодной станет ночь на воскресенье, 29 ноября. Самые сильные морозы ударят в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине - там ожидают от -11 до -16°.

Почему морозы без снега самые опасные

Холод приходит на «голую» землю, без снежного покрова. Опытные садоводы объясняют: такие «черные» морозы больше всего бьют по корневой системе многолетников, поскольку снег не защищает почву от промерзания.

Как защитить сад и огород

До наступления холодов стоит срочно замульчировать приствольные круги молодых саженцев, кустов роз, клубники и озимого чеснока сухими листьями, торфом, опилками или накрыть агроволокном. Это защитит корни от вымерзания.

Отдельно нужно успеть укрыть теплолюбивые культуры - виноград, ежевику, хризантемы и гортензии.

Что сделать во дворе и возле животных

Хозяевам советуют полностью слить воду из поливочных шлангов, бочек и уличных кранов, чтобы лед не разорвал системы. Также стоит плотно прикрыть вентиляционные отверстия в погребах, чтобы мороз не прихватил запасы овощей и консервации.

Опытные животноводы напоминают, что главный враг птицы и скота зимой - не сам мороз, а сквозняки и сырость. Если в курятнике или хлеву сухо и нет щелей, животные спокойно перенесут даже -15°. Стоит подсыпать толстый слой сухой соломы и наливать теплую воду в поилки несколько раз в день.

В сильные холода советуют увеличить долю грубых и концентрированных кормов - сена и зерна. Не стоит забывать и о дворовых собаках: в будки нужно положить свежую сухую солому или опилки и следить, чтобы вода в миске не превращалась в лед.

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