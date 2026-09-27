У проєкті Держбюджету-2027 прожитковий мінімум для непрацездатних пропонують підняти до 2878 гривень, а Мінсоцполітики готує реформу з мінімальною пенсією не нижче 6000 гривень. Автоматично всім пенсіонерам таку суму, втім, не нарахують.

Пенсії в Україні у 2027 році можуть суттєво змінитися. Проєкт державного бюджету на наступний рік уже передбачає підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а Мінсоцполітики окремо готує реформу солідарної пенсійної системи, повідомляє 24 Канал.

На скільки зросте мінімальна пенсія у 2027 році

У проєкті Держбюджету-2027 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, пропонують встановити на рівні 2878 гривень. Для порівняння: у 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Тобто закладене підвищення складає 283 гривні, або близько 10,9%.

Оскільки мінімальна пенсія визначається на рівні цього прожиткового мінімуму, після ухвалення бюджету вона також зросте. Водночас це не означає, що всі пенсіонери отримуватимуть саме 2878 гривень: для багатьох категорій діють додаткові мінімальні гарантії, надбавки та доплати, а розмір виплати залежить від страхового стажу, заробітку й інших обставин.

Чи зростуть виплати до 6 000 гривень

Окремо Мінсоцполітики працює над реформою солідарної системи. Однією з пропозицій є встановлення сукупного рівня пенсійних виплат не нижче 6 000 гривень. Модель передбачає дві складові: базову, яка гарантує певний мінімальний рівень доходу, і страхову, що залежатиме від стажу та заробітку людини.

У відомстві зазначають, що така модель насамперед може зачепити приблизно третину нинішніх пенсіонерів, які отримують найнижчі виплати. Тому поки некоректно стверджувати, ніби з 1 січня 2027 року всім пенсіонерам автоматично підвищать виплати до 6 000 гривень.

Чи буде ще одне підвищення пенсій

Крім зміни прожиткового мінімуму, у 2027 році запланована щорічна індексація пенсій. У Бюджетній декларації на 2027–2029 роки під час розрахунку видатків Пенсійного фонду вже враховано витрати на проведення щорічної індексації. Конкретний відсоток підвищення на 2027 рік наразі не визначено.

Хто отримає найбільше після реформи

Зміни насамперед стосуються тих, хто отримує найнижчі виплати, — близько третини загальної кількості пенсіонерів. Саме для них базова частина нової моделі має забезпечити підвищення до гарантованого мінімального рівня. Для решти розмір виплати, як і раніше, залежатиме від тривалості страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися внески.

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