Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 27 вересня по 3 жовтня обіцяє спокійну і суху погоду — стовпчики термометрів вдень триматимуться від +16° до +19°, а опадів синоптики не прогнозують.

попередній тижневий прогноз погоди для Київщини обіцяв різкі перепади, проте новий тиждень з 27 вересня по 3 жовтня принесе жителям області спокійнішу і стабільнішу погоду без різких коливань температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура повітря у Київській області протягом тижня коливатиметься в межах від +16° до +19°, а вночі — від +8° до +10°.

У неділю, 27 вересня, повітря прогріється до +19° вдень, а вночі охолоне до +9°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 28 вересня, синоптики очікують таку ж денну температуру — +19°, тоді як вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Хмарність незначна, дощу не буде.

У вівторок, 29 вересня, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі — +10°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У середу, 30 вересня, повітря прогріється трохи менше — до +18° вдень, а вночі охолоне до +9°. Хмарність невелика, опадів не прогнозується.

У четвер, 1 жовтня, денна температура залишиться на рівні +18°, нічна — +9°. Небо малохмарне, дощу синоптики не обіцяють.

У п'ятницю, 2 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +17° вдень і до +9° вночі. Хмарність незначна, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, температура знизиться до +16° вдень — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі очікується +8°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, коли повітря прогріється до +19°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, з денною температурою +16°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме лише 3°, а опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Оскільки тиждень обіцяє бути сухим і без різких перепадів температури, мешканцям Київської області варто скористатися нагодою для прогулянок і завершення осінніх справ на свіжому повітрі. Уночі повітря охолоджується до +8°...+10°, тож у вечірні та ранкові години варто одягатися тепліше, особливо це стосується дітей і людей похилого віку.

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