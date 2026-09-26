Після обстрілів інтернет у домі може зникнути на кілька годин або навіть довше. Автоматичний перерахунок не гарантований — усе залежить від того, чи порушив провайдер граничний строк усунення аварії.

Після ворожих обстрілів інтернет у будинку чи квартирі може зникнути на кілька годин, а іноді й набагато довше. Багато абонентів чекають, що оператор сам зменшить суму в платіжці за час простою, однак автоматичного перерахунку не передбачено. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету, все залежить від того, чи порушив провайдер встановлений строк усунення аварії та чи зафіксував абонент своє звернення.

Коли провайдер має зробити перерахунок

Чинні правила зобов'язують провайдерів надавати інтернет цілодобово. Виняток становлять роботи з усунення пошкоджень мережі, зокрема після обстрілів. Якщо зв'язок зник не з вини користувача, важливо одразу повідомити про проблему оператору.

Абонент має право не сплачувати абонентську плату і вартість ненаданих послуг за весь час збою, якщо провайдер порушив граничний строк його усунення. Найчастіше це 1–2 доби для стандартних несправностей, але точний час має бути прописаний у договорі.

Відлік строку починається з моменту, коли провайдер зареєстрував звернення про несправність — усне чи письмове. Тому не варто просто чекати, поки інтернет з'явиться сам: краще одразу повідомити оператору, щоб зафіксувати початок відліку.

Що робити, якщо інтернет зник

Звернення абонента провайдер зобов'язаний зареєструвати, зафіксувавши дату й час, дані абонента, а також причину і час усунення несправності. Щоб не втратити право на перерахунок, варто діяти так:

негайно повідомити провайдера про відсутність інтернету;

переконатися, що звернення зареєстровано, і зберегти його номер, якщо його надали;

зафіксувати дату й час, коли зник інтернет;

дочекатися відновлення послуги і з'ясувати, коли саме провайдер усунув несправність.

Якщо встановлений строк відновлення порушено, слід звернутися до провайдера з вимогою не нараховувати плату за відповідний період. У разі відмови провайдера можна попросити пояснити причину письмово.

Водночас провайдер зобов'язаний повідомляти користувачів, якщо через несправність мережі послуга стала недоступною або погіршилася її якість. Якщо заздалегідь відомо, що ремонт триватиме понад добу, абонентам мають надати орієнтовні строки відновлення зв'язку.