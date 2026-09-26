Грошова допомога в Київській області доступна й родинам, у яких цього навчального року дитина вперше пішла до школи. Ще можна встигнути оформити одноразову виплату 5000 гривень на першокласника за державною програмою «Пакунок школяра» — у Пенсійному фонді України нагадали умови і строки подання заяви.

Допомога для родин із дітьми у Київській області надалі доступна — цими днями у Пенсійному фонді України нагадали про разову виплату 5000 гривень на першокласника за державною програмою «Пакунок школяра». Оформити її ще можна встигнути, якщо дитина у новому навчальному році пішла до першого класу.

Хто має право на 5000 гривень

Виплату може оформити один із батьків або інший законний представник дитини, яка у новому навчальному році зарахована до першого класу закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової чи базової середньої освіти. Грошову допомогу призначають на кожного першокласника окремо й лише один раз, тож якщо в родині двоє першокласників, виплату можна оформити на кожного.

Водночас у ПФУ уточнюють, що гроші не виплатять на учня першого класу, який виїхав на постійне місце проживання за кордон. Допомогу також не призначать дитині, яка перебуває на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

Як оформити виплату на першокласника

Подати заяву на отримання 5000 гривень можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Зробити це потрібно не пізніше 1 листопада 2026 року — згодом оформити допомогу «Пакунок школяра» за цей навчальний рік уже не вийде.

Отримані кошти переказують у безготівковій формі, тож зняти їх готівкою не можна. Дозволено витратити 5000 гривень лише на необхідне першокласнику шкільне приладдя (канцелярські товари), книжки, дитячий одяг та взуття. Оплатити купівлю можна виключно у продавців, чиї платіжні термінали мають коди категорії торговця (Merchant Category Code), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751.

Програма «Пакунок школяра» діє по всій країні, тож грошова допомога в Київській області доступна родинам з будь-якого населеного пункту регіону — головне, щоб дитина була зарахована до першого класу. Детальні умови опубліковані на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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