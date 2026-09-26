Денежная помощь в Киевской области доступна и семьям, у которых в этом учебном году ребенок впервые пошел в школу. Еще можно успеть оформить единовременную выплату 5000 гривен на первоклассника по государственной программе «Пакунок школяра» — в Пенсионном фонде Украины напомнили условия и сроки подачи заявления.

Помощь для семей с детьми в Киевской области по-прежнему доступна — на этой неделе в Пенсионном фонде Украины напомнили о единовременной выплате 5000 гривен на первоклассника по государственной программе «Пакунок школяра». Оформить ее еще можно успеть, если ребенок в новом учебном году пошел в первый класс.

Кто имеет право на 5000 гривен

Выплату может оформить один из родителей или другой законный представитель ребенка, который в новом учебном году зачислен в первый класс учреждения, обеспечивающего получение начального или базового среднего образования. Денежную помощь назначают на каждого первоклассника отдельно и только один раз, поэтому если в семье двое первоклассников, выплату можно оформить на каждого.

В то же время в ПФУ уточняют, что деньги не выплатят на ученика первого класса, который выехал на постоянное место жительства за границу. Помощь также не назначат ребенку, который находится на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, для которых не определена дата завершения временной оккупации.

Как оформить выплату на первоклассника

Подать заявление на получение 5000 гривен можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Сделать это нужно не позднее 1 ноября 2026 года — после этого оформить помощь «Пакунок школяра» за этот учебный год уже не удастся.

Полученные средства перечисляют в безналичной форме, поэтому снять их наличными нельзя. Разрешено потратить 5000 гривен только на необходимые первокласснику школьные принадлежности (канцелярские товары), книги, детскую одежду и обувь. Оплатить покупку можно исключительно у продавцов, чьи платежные терминалы имеют коды категории продавца (Merchant Category Code), определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751.

Программа «Пакунок школяра» действует по всей стране, поэтому денежная помощь в Киевской области доступна семьям из любого населенного пункта региона — главное, чтобы ребенок был зачислен в первый класс. Подробные условия опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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