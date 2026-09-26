За год медианные цены на однокомнатные квартиры выросли почти во всех областных центрах Украины. Дороже всего жилье — в Ужгороде (78,3 тыс. долларов), а дешевле всего — в Херсоне (12 тыс. долларов).

Цены на жилье в Украине в сентябре 2026 года снова выросли — однокомнатные квартиры подорожали почти во всех областных центрах страны. Об этом сообщает OLX Недвижимость.

Дороже всего сейчас купить однокомнатную квартиру в Ужгороде — медианная цена составляет 78,3 тыс. долларов. На втором месте Львов с показателем 77,2 тыс. долларов, а Киев занимает третье место — 75 тыс. долларов.

В то же время самое дешевое жилье остается в прифронтовых и южных регионах. В Херсоне однокомнатную квартиру можно купить по медианной цене 12 тыс. долларов, в Запорожье — за 16 тыс. долларов, а в Николаеве — за 20,5 тыс. долларов.

Где квартиры подорожали больше всего

Больше всего за год медианная стоимость однокомнатных квартир выросла в Хмельницком — на 20%, до 44,7 тыс. долларов. Далее идут:

Львов — на 19%, до 77,2 тыс. долларов;

Кропивницкий — на 17%, до 31,8 тыс. долларов;

Винница — на 17%, до 59,2 тыс. долларов;

Одесса — на 16%, до 51,9 тыс. долларов;

Ивано-Франковск — на 16%, до 50,2 тыс. долларов.

Еще на 13% за год выросли цены в Ужгороде, Тернополе и Сумах. При этом Ужгород и остается городом с самой высокой медианной ценой однокомнатной квартиры — 78,3 тыс. долларов.

Сколько стоят квартиры в других городах

В Житомире медианная цена за год выросла на 11% и достигла 52 тыс. долларов. В Черкассах и Полтаве подорожание составило по 7% — до 48,3 тыс. и 39,6 тыс. долларов соответственно.

Еще на 6% выросли цены в Черновцах, Харькове и Николаеве, однако стоимость квартир в этих городах существенно отличается: в Черновцах — 60,2 тыс. долларов, в Харькове — 25,1 тыс. долларов, в Николаеве — 20,5 тыс. долларов.

В Днепре, Киеве и Чернигове однокомнатные квартиры за год подорожали на 4%. В августе 2026 года медианная цена составляла 31,6 тыс. долларов в Днепре, 75 тыс. долларов в Киеве и 34,2 тыс. долларов в Чернигове. В Запорожье рост был минимальным среди городов, где цены выросли, — всего 2%, до 16 тыс. долларов.

Где квартиры стали дешевле

Ровно и Херсон стали единственными областными центрами, где медианная цена однокомнатных квартир за год снизилась. В Ровно она упала на 5% — до 55,5 тыс. долларов. В Херсоне удешевление было более существенным — на 14%, до 12 тыс. долларов, что является самым низким показателем среди областных центров.

В целом, по данным OLX Недвижимость, больше всего цены на однокомнатные квартиры выросли в западных и центральных городах Украины. На стоимость жилья влияют структура спроса и предложения, а также ситуация с безопасностью в конкретном регионе.

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