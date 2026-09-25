В министерстве говорят, что никаких спекуляций и аномальных наценок на продовольственном рынке нет, а цены растут только по объективным причинам.

Подорожание продуктов в Украине за неделю снова даёт о себе знать — цены на базовые продукты ползут вверх, однако в Минагрополитики не видят в этом никакой спекуляции. Стоимость продуктов растёт исключительно по объективным причинам, заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа. По его словам, Госстат еженедельно мониторит цены на базовые продукты питания, а Минагрополитики постоянно отслеживает и анализирует эти результаты.

Что больше всего подорожало в сентябре

Заметнее всего за месяц выросли в цене яйца — сразу на 16–38% в зависимости от бренда и региона. Крупы подорожали в среднем на 6%, мясо — на 5–10%, а молочная продукция — на 4–8%.

Среди причин такого удорожания чиновник назвал проблемы с логистикой, подорожание кормов для животноводства и увеличение энергозатрат производителей.

Почему министерство говорит об отсутствии спекуляций

«Мониторинг не подтверждает никаких аномальных, "спекулятивных" ситуаций с резким удорожанием того или иного вида продукции, кроме изменений, вызванных объективными факторами — в том числе, проблемами с логистикой», — пояснил министр.

Логистический компонент, по его словам, потенциально ведёт к удорожанию продуктов в среднем на 2,5%. Другие факторы — сезонный, последствия подорожания топлива — также могут влиять на ценовую ситуацию, но сейчас эти влияния незначительны.

«Сейчас эти влияния незначительны, аномальных накруток нет», — подытожил чиновник. Поэтому, по его мнению, нет необходимости и в дополнительных мерах регулирования или вмешательстве со стороны государства и государственных органов, в частности Антимонопольного комитета.

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