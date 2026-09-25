Мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% от июньских минимумов на фоне перебоев с поставками через Чёрное море, где участились атаки на торговые суда и портовую инфраструктуру. Кризис уже заставил покупателей зерна искать альтернативные источники поставок.

Подорожание продуктов в Полтавской области — лишь часть более широкой тенденции: мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% от июньских минимумов. Причиной стали перебои с поставками через Чёрное море, где в последние месяцы участились атаки на торговые суда и портовую инфраструктуру.

О росте цен сообщает Reuters. Чёрное море — один из ключевых маршрутов мировой торговли зерном: Россия и Украина вместе обеспечивают значительную часть мирового экспорта пшеницы. Поэтому любые сбои в этом регионе сразу отражаются на ценах для покупателей по всему миру.

Из-за рисков для судоходства импортёры начали искать альтернативные источники поставок. В частности, покупатели из Юго-Восточной Азии обращаются к экспортёрам из Аргентины и Австралии, что создаёт дополнительный спрос и давит на цены.

Проблемы возникают не только из-за прямой опасности для судов. Лондонский страховой рынок расширил зону повышенного риска на весь Черноморский регион, поэтому страховые премии для судов выросли, и доставка зерна стала дороже даже без непосредственной угрозы.

Подорожание уже ощущают покупатели. По данным Reuters, цены на октябрьские поставки пшеницы выросли примерно на 25% по сравнению с уровнем до начала кризиса в Чёрном море. Одним из наиболее зависимых от импорта рынков остаётся Египет: часть его мукомольных предприятий работает не на полную мощность из-за проблем с доступностью зерна.

Ситуация повлияла и на российский экспорт. Из-за атак на черноморскую инфраструктуру и судоходство российские компании начали переориентировать часть поставок на Балтийское и Арктическое побережье. В июле–августе экспорт российского зерна сократился примерно на 31% в годовом выражении.

Если перебои с поставками через Чёрное море продолжатся, мировые покупатели могут столкнуться с дальнейшим ростом стоимости пшеницы. По оценке Reuters, высокие цены могут сохраняться до тех пор, пока поставки из Чёрного моря остаются ограниченными.

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