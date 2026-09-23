ERC Ukraine відкрила реєстрацію на надзвичайну грошову допомогу до 43 000 грн для вразливих домогосподарств у прифронтових областях.

Грошова допомога у прифронтових областях цієї осені поповнилася ще однією програмою — Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) відкрила реєстрацію на надзвичайну виплату для підтримання сімейного доходу. Оформити виплату до 43 000 гривень зможуть мешканці прифронтових областей, які відповідають умовам програми, — зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю, які постраждали від війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, програма передбачає підтримку запуску або відновлення дрібного бізнесу — вирощування продукції чи надання послуг населенню. Кошти розраховані на соціально вразливі домогосподарства, тож отримати їх на руки «для всіх» не вийде: потрібно відповідати чітким критеріям.

Де доступна допомога від ERC Ukraine

Реєстрація відкрита лише для мешканців територій, розташованих на відстані 25 кілометрів і далі від лінії фронту. Йдеться про Запорізький район Запорізької області, Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області, Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, а також Великоолександрівську громаду Бериславського району Херсонської області.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь можуть виключно соціально-економічно вразливі внутрішньо переміщені домогосподарства та місцеві жителі з низькими доходами, які постраждали внаслідок війни. Крім того, сім'я має підпадати щонайменше під одну з категорій уразливості.

Серед них — сім'ї, що складаються лише з літніх людей від 60 років; домогосподарства, де проживають люди з інвалідністю 1 чи 2 групи або з тяжкими захворюваннями; родини, в яких хоча б один член віком 50–59 років не має роботи. Також у програмі можуть узяти участь домогосподарства з безробітними віком 18–49 років, сім'ї ветеранів війни, які завершили службу, та домогосподарства з особами до 24 років.

Окремо умови поширюються на родини з трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ї з вагітними жінками та дітьми до двох років, а також родини з дітьми до 18 років, які очолює лише один дорослий.

Скільки виплатять за кожним напрямом

Сума допомоги залежить від виду діяльності. На розведення корів і тепличне господарство передбачено по 43 000 гривень — це максимальний розмір виплати. На розведення свиней виділяють 32 000 грн, на птахівництво — 31 000 грн, а на бджільництво — 30 000 грн.

«Кошти можна використати для придбання різних комбінацій товарів і послуг, включно з витратами на їхню доставку та монтаж», — пояснили організатори.

Які документи потрібні та як подати заявку

Усі фактори уразливості мають бути підтверджені документами. Знадобиться довідка ВПЛ (про переміщення понад шість місяців тому), медична довідка про поранення або психологічні травми внаслідок війни, підтвердження втрати члена сім'ї через бойові дії або довідка про інвалідність внаслідок війни.

Також можуть попросити акт про пошкоджене чи зруйноване майно або підтвердження проживання в населеному пункті з «Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії». Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті організації.

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