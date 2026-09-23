Ризик дефіциту ліків у Києві виник після того, як 23 вересня під час масованої атаки російські дрони атакували фармацевтичний завод «Дарниця». Підприємство випускає популярні знеболювальні та жарознижувальні препарати, які кияни купують щодня.

Дефіцит пального у Києві після ударів РФ уже обговорюють водії — тепер про ризик дефіциту ліків у Києві заговорили після того, як у середу, 23 вересня, російські дрони атакували фармацевтичний завод «Дарниця».

«Дарниця» — один із найбільших виробників ліків в Україні. Завод випускає знеболювальні та жарознижувальні препарати, які найчастіше купують без рецепта: Цитрамон, Парацетамол, Анальгін, ацетилсаліцилову кислоту та Ібупрофен.

Саме ці ліки — основа більшості домашніх аптечок. Їх приймають при головному болю, застуді та підвищеній температурі, тому будь-яка тривала зупинка виробництва може швидко позначитися на наявності препаратів на полицях столичних аптек.

Що відомо про наслідки удару

Про атаку на завод повідомило видання «Київщина 24». Атака сталася вранці 23 вересня під час масованого нальоту дронів на Київ. Наразі на підприємстві оцінюють масштаб пошкоджень і час, який знадобиться для відновлення випуску продукції.

Які препарати під загрозою

Питання насамперед стосується жарознижувальних і знеболювальних засобів, які «Дарниця» випускає у великих обсягах. Ідеться про можливий тимчасовий дефіцит Цитрамону, Парацетамолу, Анальгіну, ацетилсаліцилової кислоти та Ібупрофену, а не про повне їхнє зникнення.

Аптечні мережі зазвичай тримають запаси на складах, тому в перші дні після удару ситуація, ймовірно, залишатиметься стабільною. Водночас наявність конкретних позицій може відрізнятися залежно від аптеки.

Що робити киянам

Ажіотажний попит сам по собі може спорожнити полиці швидше, ніж наслідки удару. Якщо потрібного препарату немає в одній аптеці, варто перевірити наявність в інших мережах або уточнити у фармацевта, який аналог із тим самим діючим компонентом можна придбати.

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