В Україні пропонують підняти мінімальну пенсію за віком щонайменше до 8 тисяч гривень. Ініціатива також передбачає перегляд формули розрахунку пенсійних виплат.

Пенсійна тема в Україні знову загострилася: з'явилася ініціатива підняти мінімальну пенсію за віком щонайменше до 8 тисяч гривень, а також переглянути формулу, за якою українцям нараховують виплати.

Про пропозицію повідомляє «Судово-юридична газета». Важливо розуміти: йдеться саме про ініціативу, яка нині лише обговорюється, — жодного остаточного рішення ще не ухвалено, тож автоматичного підвищення пенсії очікувати не варто.

План справді амбітний, адже нинішня мінімальна пенсія за віком для більшості українців помітно нижча за 8 тисяч гривень. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому її зростання напряму залежить від того, як держава переглядатиме цей базовий показник.

Що ще пропонують змінити

Друга частина ініціативи стосується безпосередньо формули розрахунку. Її хочуть переглянути так, щоб підсумкова сума краще відображала реальний стаж і заробіток людини, а не лише мінімальні базові параметри.

Для пересічного пенсіонера це означає, що у разі підтримки ідеї виплати можуть перерахувати за новими правилами. Водночас зміна формули зачіпає величезний масив уже призначених пенсій, тож таке рішення потребує окремого опрацювання та додаткового фінансування Пенсійного фонду.

Що робити пенсіонерам уже зараз

Насамперед фахівці радять дочекатися офіційного рішення і не довіряти неофіційним «обіцянкам» у соцмережах про нібито вже ухвалене підвищення. Перевірити свої нарахування можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або через застосунок «Дія» — там відображається актуальна сума призначеної пенсії.

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