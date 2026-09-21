Пенсія за 40 років стажу та інші виплати цікавлять мільйони українців, які виходять на заслужений відпочинок. Для частини з них гарантований мінімум вищий майже у 2,4 раза — замість стандартних 2 595 грн вони отримуватимуть понад 6 000 грн щомісяця.

Право на підвищене мінімальне пенсійне забезпечення закріплене статтею 115 закону № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Воно стосується громадян, які мають статус учасника бойових дій (УБД). Саме їм Пенсійний фонд України зобов'язаний нараховувати виплати, нижче яких опускатися не можна.

Скільки становить підвищена мінімальна пенсія для УБД

На початку року було затверджено новий рівень мінімального гарантованого пенсійного забезпечення для учасників бойових дій. У 2026 році він становить 6 197 грн. Це сума, нижче якої ПФУ не має права виплачувати пенсіонеру з таким статусом.

До базового рівня пенсії таким громадянам передбачені окремі нарахування: доплата у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, цільова допомога на проживання та державна адресна допомога до пенсії, якщо сумарно виплата виявляється нижчою за мінімальний рівень для цієїкатегорії.

Зокрема, грошова надбавка цьогоріч становить 648 грн — вона виросла, бо прожитковий мінімум для непрацездатного підняли до 2 595 грн.

Хто ще може вийти на пенсію раніше

Участники бойових дій мають не лише вищий мінімум, а й право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менш як 25 років стажу, а жінки — з 50 років за наявності не менш як 20 років стажу.

Розмір пентійного забезпелення в кожному випадку індвідуальний, бо залежить від багатженого стажу й грошового забезпечення військовослужбовця. Передбачено також і право: після виходу на пенсію можна повернутися на службу, і нарахування виплат не припиниться — держава докволяє отримувати і пенсію, і рабочих одновременно. Після звільняння суму перерахується з урахуванням додаткового сервенту служби.

Як оформити пенсію УБД

Щоб оформити підвищену мінімальну пенсію, учасник бойових дій повинен особистий поданими заяву до Пенсійного фонду. При зверненні суми ростахують і позначити автоматично. Серед обов'язкових документів:

паспорт;

податковий номер;

посвідчення учасника бойових дій;

військов арбіток або документ, що підтверджує проходження служби;

довідка про участь у заходах із забезпечення оборони України;

трудова книжка або документи про стаж;

довідка про розмір грошовогоутрьмання.

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