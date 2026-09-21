Тарифи мобільних операторів в Україні суттєво зросли: з початку 2022 року вартість пакетів у гривні потроїлася, і тепер за зв'язок доводиться платити близько 400 гривень на місяць. Експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко пояснив, чи будуть тарифи ще вищими.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні продовжують дорожчати — сьогодні за типовий пакет послуг абоненти платять уже близько 400 гривень на місяць. Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко пояснив, чому ціни піднялися і чи зростуть вони ще вище.

З початку 2022 року вартість мобільного зв'язку в Україні суттєво зросла. У гривневому еквіваленті тарифи подорожчали втричі, а у валютному — вдвічі. За словами експерта, лише за останній рік відбулося помітне зростання вартості пакетів — у середньому на 50–100 гривень, що у відсотках становить 25–40% залежно від оператора та конкретного тарифного плану.

На скільки подорожчали тарифи в кожного оператора

Аналітичні розрахунки за реальними тарифами показують, що середня місячна плата на ринку зростала значно швидше за інфляцію. За період із другого кварталу 2024 року до другого кварталу 2026 року для «Київстар» тарифи додали орієнтовно 84,7%, для Vodafone — 56,5%, а для lifecell — 64,2%.

Підвищення йшли хвилями, а не одночасно. Саме за останні 15 місяців (кінець 2024 — початок 2026 року) типові масові тарифи подорожчали орієнтовно на 30–50% — кілька хвиль підвищень по 50–100 гривень за цикл оплати.

Що найбільше тисне на ціну

На кінцеву вартість тарифу для абонента впливають одразу кілька чинників. Найбільше — витрати операторів на електроенергію та резервне живлення. Мережа має працювати не лише у штатному режимі, а й під час знеструмлень, тому оператори купують акумуляторні батареї, генератори, пальне, обслуговують і частіше замінюють обладнання, яке швидше зношується.

Друга стаття витрат — капітальні інвестиції в мережу: модернізація 4G, підготовка до 5G, заміна обладнання, розширення ємності та відновлення пошкоджених об'єктів. До того ж значна частина телеком-обладнання, програмного забезпечення, ліцензій і запасних частин має валютну складову. Додаються також інфляція, логістика, заробітні плати та постійне зростання обсягів мобільного інтернет-трафіку.

Чи подорожчає зв'язок ще

За словами Глущенка, всі перелічені витрати нікуди не зникли — навпаки, споживання мобільного інтернету лише зростає, а відновлення й модернізація мережі потребують нових інвестицій. Тому передумови для подальшого підвищення тарифів зберігаються, і розраховувати на повернення цін до рівня 2024 року не варто.

Абонентам, які хочуть платити менше, радять регулярно переглядати свій тарифний план: часто дешевший пакет із меншим обсягом послуг покриває реальні потреби, а додаткові гігабайти, які не використовуються, лише збільшують щомісячний платіж.

Раніше Politeka повідомляла, найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell: у кого з мобільних операторів нижча ціна.