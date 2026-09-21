Безробітним українцям передпенсійного віку допомогу по безробіттю можуть виплачувати до 360 календарних днів — у чотири рази довше, ніж більшості.

Окрім грошової допомоги в Полтавській області, українцям доступні й інші виплати: безробітним передпенсійного віку допомогу по безробіттю можуть призначати на цілий рік — до 360 календарних днів. Максимальна виплата у 2026 році становить 8647 гривень на місяць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний центр зайнятості. Установа пояснила, кому саме світить така тривала виплата та від чого залежить її розмір.

Хто може отримувати допомогу цілий рік

До людей передпенсійного віку належать ті, кому до досягнення пенсійного віку залишився один рік і які вже мають достатній страховий стаж для призначення пенсії. Під час воєнного стану більшості безробітних допомогу виплачують до 90 календарних днів, а от людям передпенсійного віку термін може сягати 360 календарних днів.

Який страховий стаж потрібен у 2026 році

Для виходу на пенсію цього року потрібно мати: у 60 років — не менш як 33 роки страхового стажу, у 63 роки — не менш як 23 роки, у 65 років — не менш як 15 років. Для призначення допомоги по безробіттю за загальними правилами 2026 року потрібно мати не менш як 7 місяців страхового стажу протягом 12 місяців перед реєстрацією як безробітного.

Скільки платять безробітним

Сума допомоги залежить від страхового стажу, зарплати перед звільненням і причини звільнення. У 2026 році передбачено: максимальна виплата — 8647 гривень на місяць; мінімальна для окремих категорій застрахованих — 3900 гривень; 1650 гривень призначають окремим категоріям — зокрема молоді без страхового стажу, яка шукає перше робоче місце, та людям, звільненим за порушення трудової дисципліни.

Як оформити допомогу

Статус безробітного можна оформити в центрі зайнятості або онлайн через застосунок "Дія". Заяву розглядають протягом трьох робочих днів. Після отримання статусу людина може отримувати виплати й паралельно шукати роботу.

Що буде, якщо стажу не вистачає

Українцям, які не накопичили достатнього стажу для пенсії, може бути призначена соціальна допомога. У 2026 році її розмір залежить від категорії отримувача й розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних — 2595 гривень. Для частини людей важливою умовою є низький дохід.

Для людей віком від 65 років, які не мають права на пенсію, виплата становить 30% прожиткового мінімуму — 778,50 гривні на місяць. Люди з інвалідністю отримують допомогу залежно від групи: від 1557 гривень для III групи до 2595 гривень для I групи. Також допомогу призначають дітям померлого годувальника: від 2595 гривень на одну дитину до 3892,50 гривні на трьох і більше дітей.

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