Подорожчання продуктів у Київській області триває — свіжий моніторинг Мінфіну зафіксував, що молоко і гречка за місяць помітно подорожчали. Порівнюємо актуальні цінники, щоб побачити, скільки тепер доведеться платити.

Подорожчання продуктів у Київській області набирає обертів. Оновлений моніторинг цін Мінфіну станом на 19 вересня 2026 року показує: за останній місяць базові позиції на полицях супермаркетів регіону знову подорожчали, і найпомітніше — гречка та молоко.

Цінник на гречку змінився найбільш показово. У серпні кілограм у середньому коштував 74,63 гривні, а тепер середня ціна зросла до 78,35 гривні. Між мережами розкид чималий: у Metro кілограм віддають за 69,50 гривні, у Novus — за 69,99 гривні, в Auchan — за 74,90 гривні, а найдорожче виходить у Megamarket — 99 гривень.

Молоко дорожчає нерівномірно. «Простонаше» 1% (900 мл) зросло з 61,90 гривні в серпні до 68 гривень зараз. «Яготинське» 2,6% (900 мл) додало менше — із 59,51 до 61,24 гривні в середньому. При цьому розкид між магазинами величезний: від 46,99 гривні в Novus до 75 гривень у Megamarket за ту саму пляшку.

Дані Мінфін оновлює щодня, збираючи цінники з найбільших мереж, які працюють і в Києві, і в області: Metro, Novus, Auchan та Megamarket. Окремо в базі сервісу відстежуються твердий сир, соняшникова олія та борошно — їхню динаміку можна перевірити безпосередньо на сайті.

Як звірити ціни перед походом у магазин

Найдешевшу гречку зараз тримають Metro та Novus — близько 69 гривень за кілограм, а найдешевше молоко «Яготинське» продається в Novus за 46,99 гривні. Перед покупкою достатньо відкрити сторінку продукту в Мінфіні: там видно і середню ціну, і розбивку по кожній мережі окремо.

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