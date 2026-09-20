Пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном, мають повторно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Пройдена у 2025 році процедура забезпечує виплати лише протягом 2026-го.

Виплата пенсії в Україні має свої правила для тих, хто за кордоном — українським пенсіонерам, які тимчасово проживають за межами країни, для продовження виплат треба до 31 грудня 2026 року знову пройти фізичну ідентифікацію.

Як повідомляє «Трибун» із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ), щоб пенсія продовжувала надходити у 2027 році, ідентифікацію необхідно пройти до кінця поточного року. Проводять процедуру один раз на кожен календарний рік.

Якщо людина вже підтверджувала особу у 2026 році і її особу встановлено, повторно йти на ідентифікацію до 31 грудня не потрібно. А тим, хто проходив процедуру лише у 2025 році, цього вистачило для отримання пенсії у 2026-му, але для виплат наступного року доведеться зробити все заново.

Кого стосується вимога

Щорічна ідентифікація потрібна пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном. До цієї категорії ПФУ відносить громадян, які перебувають за межами України щонайменше 183 дні протягом календарного року, а також тих, хто отримав за кордоном тимчасовий захист або статус біженця через війну і не оформив постійного проживання за кордоном.

Виплату пенсії таким громадянам на рахунки в українських банках проводять лише за умови проходження щорічної фізичної ідентифікації. Це стосується і тих, хто продовжує отримувати гроші на українські картки, перебуваючи за кордоном.

Як пройти ідентифікацію дистанційно

Повертатися в Україну для цього не потрібно. Найпростіший варіант — авторизуватися на веб-порталі ПФУ або в мобільному застосунку «Пенсійний фонд України» за допомогою «Дія.Підпис». Під час процедури слід пройти перевірку особи за фото.

Другий спосіб — відеоідентифікація з працівником ПФУ. Записатися можна через веб-портал або Контакт-центр Пенсійного фонду. Відеозв'язок проводять, зокрема, через Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom.

Також пенсіонер може звернутися до українського посольства чи консульства і отримати документ, що підтверджує: людина жива. Після цього його передають до ПФУ.

Що робити, якщо ідентифікацію проходили торік

Минулорічна ідентифікація повторно не зараховується. Наприклад, якщо пенсіонер підтвердив особу в грудні 2025 року, цього вистачило для отримання пенсії у 2026-му. Для продовження виплат у 2027 році процедуру слід пройти ще раз — до 31 грудня 2026 року.

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