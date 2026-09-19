Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15172, який створює правове підґрунтя для запуску Державної програми будівництва доступного житла. Українські родини, зокрема військові та їхні сім'ї, зможуть купувати житло в кредит до 25 років під фіксовану ставку 3% річних.

Пільгова іпотека в Україні виходить на новий рівень — Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15172, який створює правове підґрунтя для запуску Державної програми будівництва доступного житла. Документ запроваджує сучасні фінансові інструменти — сек'юритизацію та облігації з покриттям.

Механізм сек'юритизації дає змогу перетворювати права вимоги за іпотечними кредитами на інструмент залучення нового капіталу. Завдяки цьому банки отримають додаткове фінансування для видачі нових позик громадянам, не чекаючи роками на повне погашення попередніх кредитів. Так у житлове будівництво прийдуть так звані «довгі» гроші.

Програма доступного житла, під яку створюється це законодавче підґрунтя, передбачатиме кредитування терміном до 25 років під фіксовану ставку 3% річних. Саме таку пільгову ставку вже можуть отримувати військовослужбовці та інші пріоритетні категорії позичальників, а новий закон має зробити власне житло реальним для значно більшої кількості родин.

Окремо документ встановлює гарантії для позичальників. Відступлення права вимоги за кредитом не може погіршувати умови реструктуризації для споживача, а зміна управителя активами не повинна переривати обслуговування кредиту чи обмежувати права боржника.

Закон також запроваджує захист від суб'єктів держави-агресора та підсанкційних осіб: діє єдиний перелік обмежень для пов'язаних з агресором структур, підсанкційних суб'єктів, непрозорих компаній та високоризикових юрисдикцій. Ці ж обмеження застосовуються і до самих активів.

Ініціатор законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що без таких фінансових механізмів програма не зможе працювати масштабно. «Щоб така програма могла працювати масштабно, потрібні не лише бюджетні кошти, а й фінансові механізми, які дозволять залучати так звані "довгі" гроші», — зазначив парламентар.

Коли запрацює іпотека під 3% і як її оформити

Наразі Державна програма будівництва доступного житла перебуває в розробці — ухвалений закон лише створює для неї фінансову основу. Однак військові та їхні родини вже сьогодні можуть отримати житло в кредит за пільговою ставкою через державну програму «єОселя», де 3% річних передбачено для пріоритетних категорій позичальників.

Заявку на пільговий кредит можна оформити через застосунок «Дія» або безпосередньо в банках-партнерах програми. Позичальник обирає житло, банк перевіряє його платоспроможність, після чого укладається кредитний договір на строк до 25 років. Точні умови нової програми доступного житла оприлюднять після її фінального затвердження урядом.

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