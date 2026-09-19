Ціни на продукти у Миколаївській області продовжують рости — цього разу кореспонденти видання «Новости-N» порівняли вересневі цінники на ринку «Колос» у Миколаєві з серпневими. Мʼясо та риба майже не змінилися, а от молочка, олія, картопля й капуста помітно додали в ціні.

Причина сезонна: із настанням осені в Миколаєві стартував сезон закруток і закупівлі овочів на зиму. Попит зріс — і частина продавців швидко підняла цінники на базовий набір на зиму: те, що зазвичай запасають на холодний сезон.

Мʼясо та риба: ціни не зрушили

Мʼясний ряд зустрів без сюрпризів. Мʼякуш яловичини, як і місяць тому, коштує 360 грн/кг, на кістці — 300 грн, ребра та грудинка — по 230–240 грн. Свинина теж лишилася на місці: мʼякуш — 240 грн/кг, балик на ребрі та лопатка — по 220 грн, ребра — по 230 грн. Сало залежно від товщини — від 50 до 250 грн за кіло.

Птиця не подорожчала: кілограм домашньої індички віддають за 230 грн, битої курки — за 190. Риба встояла на серпневих цінах: карась — 100 грн/кг, короп — 150–200 грн, тарань — 75 грн, пузанок — 120 грн, щука — 160 грн.

Овочі: що саме додало в ціні

Найвідчутніше для гаманця — картопля. Влітку її продавали по 10–15 грн/кг, а у вересні ціна вже коливається від 18 до 25 гривень. Капуста та буряки теж підросли: місяць тому їх віддавали до 15 грн, тепер дешевше за 20 грн не знайти, а подекуди просять і по 25 грн/кг.

Кабачки подорожчали з 20–30 до 35–45 грн/кг, кукурудза — з 10–15 до 15–20 гривень за качан. Баклажани зросли з 30 до 45–65 грн/кг, смугасті — 60–80 грн. Болгарський перець також трохи піднявся: зелений та жовтий продають по 25–50 грн, червоний — від 40 до 70 грн.

Натомість огірки трохи подешевшали: з 40 до 35–45 грн/кг, корнішони тримаються по 60–80 грн. Помідори залежать від сорту: червоні — 15–30 грн/кг, рожеві — 40–70, сортові маловрожайні — до 130 грн. Морква не змінилася (20–25 грн), цибуля — 15–20 грн/кг, часник — 120–230 грн.

Молочка подорожчала найбільше

У «молочних» рядах додали майже всі позиції. Літр молока тепер коштує 40 грн, хоча в серпні — 30–35. Домашній сир: нежирний зріс з 80 до 100–120 грн/кг, жирний — з 180–200 до 250 грн. Бринза подорожчала на 50 гривень — до 250–270 грн/кг.

Півлітрова склянка сметани тепер обходиться у 100 грн (місяць тому — 80), вершки — 160–170 грн (було 140–150). Домашнє вершкове масло в серпні коштувало 430–450 грн/кг, у вересні — вже 480–500. Літр домашньої соняшникової олії додав 10 грн і тепер продається по 90 гривень.

Фрукти та ягоди

Сезонний виноград стрибнув найпомітніше: із 40–120 до 90–150 грн/кг. Персики подорожчали з 60–80 до 90 грн за кіло. Малина тримає ціну — 280–300 грн/кг. А от слива навпаки подешевшала: «угорку» віддають по 35–40 грн (було 60), інші види — 40–80 грн.

Яблука коштують 25–55 грн/кг, груші — 40–80 грн. На прилавки вже повернувся сезонний інжир: від 40 грн за штуку або 250–330 грн за лоток. Апельсини та мандарини — по 140 грн/кг, лимони — по 150.

Що вигідніше купувати у вересні

Поки без змін або в мінусі тримаються мʼясо, риба, морква, цибуля, огірки й слива — саме їх зараз вигідно брати. Додають у ціні продукти, які купують на зиму: картопля, капуста, буряки, молочка, масло й олія. Тож тим, хто планує закрутки та закладку овочів на холодний сезон, краще не відкладати покупки — до жовтня цінники можуть піти ще вище.

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