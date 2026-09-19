У Львові виконавчий комітет міської ради погодив надання житлових ваучерів на загальну суму 2 млн гривень ще для 39 внутрішньо переміщених осіб. Гроші на житло розподілили після розгляду заяв спеціальною комісією.

Житлова допомога для ВПО у Львові поповнюється новими отримувачами — виконавчий комітет Львівської міської ради погодив надання житлових ваучерів на загальну суму 2 млн гривень ще для 39 внутрішньо переміщених осіб. Рішення ухвалили після розгляду заяв у комісії з надання допомоги.

Як повідомляє видання «Жовква онлайн», минулого тижня комісія розглянула 53 звернення від переселенців, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. За підсумками розгляду 39 людей отримають житлові ваучери, а ще 14 заяв відхилили через подання недостовірних даних.

Загалом комісія вже опрацювала 1 263 заяви внутрішньо переміщених осіб: 954 заявники отримали допомогу, а 309 дістали відмову через недостовірність поданої інформації. Від 1 грудня через портал «Дія» подали 1 308 заяв на отримання такої допомоги, з яких 45 наразі ще опрацьовує управління соціального захисту.

На що можна витратити житловий ваучер

Житлова допомога надається у формі житлового ваучера на суму до 2 млн гривень. Внутрішньо переміщені особи, зокрема учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, можуть використати ваучер на придбання об'єкта житлової нерухомості, купівлю земельної ділянки, на якій розташований житловий об'єкт, або на сплату першого внеску чи погашення платежу за іпотечним кредитом.

Право власності на житлову нерухомість у потенційних отримувачів допомоги перевіряють за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це допомагає відсіяти тих, хто вже має власне житло.

Кому не видадуть ваучер

Отримати житловий ваучер не зможуть особи, щодо яких застосовано санкції, а також ті, хто має судимість за злочини проти основ національної безпеки України чи проти миру і безпеки людства. Відмову дістануть і ті, хто разом із членами сім'ї вже має у власності житлову нерухомість (крім об'єктів, іпотечні кредити за які ще не погашені), вже отримав грошову компенсацію за належне житло або забезпечений житлом для постійного проживання органами державної влади.

Не видадуть ваучер і тим, хто подав заяву про компенсацію за знищений об'єкт нерухомості або вже має рішення про надання такої компенсації.

Як подати заявку

Заявку на отримання житлового ваучера можна подати через портал «Дія». Після подання документи опрацьовує управління соціального захисту, а остаточне рішення ухвалює спеціальна комісія. Врахуйте: ваучер не можна використати для придбання нерухомості на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України.

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