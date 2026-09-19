Переоформлення ООО анулює бронювання працівника, але сам період без відстрочки не є порушенням — юрист пояснив, за що ТЦК може виписати штраф до 25 500 гривень.

Права військовозобов'язаних під час бронювання знову в епіцентрі суперечок — юрист пояснив, чи загрожує штраф ТЦК за період, коли бронювання тимчасово анулювалося через переоформлення працівника на нове ООО.

Переоформлення компанії з одного ТОВ на інше — доволі поширена ситуація, яка часто лякає працівників: разом зі зміною юридичної особи зникає й їхнє бронювання. Але, як пояснив юрист Владислав Дерій у коментарі, який цитує Новини.LIVE, сам по собі період без бронювання не є правопорушенням і підстав для штрафу не дає.

Чи штрафує ТЦК за тимчасову відсутність бронювання

Ключова норма міститься у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»: бронювання — це право роботодавця, а не його обов'язок. Тому тимчасова втрата відстрочки через юридичні зміни на підприємстві не тягне за собою адміністративної відповідальності. Терцентр комплектування не може виписати штраф лише за те, що людина кілька тижнів перебувала без чинної броні.

Водночас перехідний етап на роботі не звільняє військовозобов'язаного від особистої відповідальності за дотримання правил військового обліку. Якщо під час перевірки з'ясується, що людина не оновила персональні дані чи проігнорувала повістку, — ось тоді настають реальні наслідки.

За що насправді загрожує штраф до 25 500 гривень

Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає: в період дії воєнного стану ігнорування виклику до ТЦК карається штрафом від 8 500 до 25 500 гривень. Окремо постанова Кабміну № 1487 зобов'язує ставати на облік у місцевому ТЦК та повідомляти про зміну фактичного місця проживання у семиденний строк. За неоновлення адреси також можуть відкрити адміністративне провадження.

Окремий ризик — постанова Кабміну № 560, за якою надіслана поштою повістка вважається належно врученою, навіть якщо лист повернувся назад через відсутність людини за вказаною адресою. Пропущена дата явки дає ТЦК підстави відкрити провадження й оголосити військовозобов'язаного в розшук.

Як діяти при переоформленні ООО, щоб не отримати штраф

Переконайтеся, що всі персональні дані у військовому обліку актуальні.

Якщо змінили місце проживання — повідомте ТЦК протягом семи днів.

Реагуйте на повістки та виклики, навіть якщо перебуваєте без бронювання.

Тримайте письмові підтвердження про перехід між ООО — вони стануть аргументом у разі питань.

Ще одне важливе питання — чи зобов'язаний роботодавець компенсувати штраф, виписаний працівнику. Юрист наголошує: ні. Відповідальність за статтею 210-1 КУпАП є виключно особистою відповідальністю громадянина перед державою, а Трудовий кодекс України не містить жодної норми про обов'язкову компенсацію. Керівник може покрити витрати лише добровільно, оформивши це як матеріальну допомогу.

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