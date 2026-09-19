Дизельне пальне в Україні впритул наблизилося до психологічної позначки 100 гривень за літр. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, чи подолає ціна цю межу та що стримує зростання.

Ціни на пальне в Україні знову на порозі нових рекордів: дизельне пальне впритул наблизилося до психологічної позначки 100 гривень за літр, і ймовірність того, що найближчим часом її буде перетнуто, дуже висока.

Про ситуацію на ринку пального та можливе подорожчання дизеля й бензину в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. За його словами, ціна насправді вже мала бути вищою, однак зростання поки стримується на тлі консультацій уряду з учасниками ринку.

Чому пальне дорожчає в Україні та у світі

Головна причина зростання — рекордні котирування для всієї нафтової галузі за всю історію. Цього тижня рекорд сягнув 1644 доларів за тонну нафти, а позавчора було зафіксовано історичний максимум вартості бензину — 1377 доларів за тонну. Це штовхає ціни вгору по всьому світу.

«Ціни летять угору всюди. У Німеччині рекордні ціни — 2,5 євро. У Франції почалися перебої на заправних станціях, не вистачає дизельного пального. В Америці вже обговорюють заборону експорту дизельного пального, тому що ціна в окремих штатах уже більше восьми доларів за галон», — розповів Куюн.

Дизель тримається на 99,90 грн, а бензин — біля стелі

Зараз ціни на дизпаливо «поставили на паузу» в надії, що світова ціна розвернеться. Останні два дні вона справді трохи просіла, але розрахункова вартість усе одно вказує на потенціал подальшого зростання — і поки це вище за 100 гривень. Компанії не хочуть перетинати цю позначку, тому дизель тримається на рівні 99,90 грн.

Щодо бензину, то, за оцінкою експерта, 92 гривні за літр — це фактично стеля для цієї марки. «Вище він, я думаю, рости вже не має. Зараз, тим більше, якщо світовий ринок трохи притихне, далі ціна не має йти», — пояснив Сергій Куюн.

Чи працюють АЗС у збиток

Ситуація різниться залежно від мережі. Великі національні компанії мають запас дешевшого пального і можуть змішувати його з дорогими новими надходженнями, тож балансують біля беззбитковості. Малі ж компанії запасів не мають: оптом купують сьогодні по 96–97 гривень, а продають по 98–99 гривень. Націнка становить 1–2 гривні, тоді як лише витрати заправних станцій — 3 гривні на літр. Отже, на кожному літрі малий оператор втрачає близько 1 гривні.

Що радить експерт водіям

До кінця осені ціни залежатимуть передусім від перебігу подій на Близькому Сході, тож прогнозувати їх складно. Натомість Сергій Куюн радить робити запас пального — «хто які може». Це стосується і звичайних водіїв, і муніципалітетів, територіальних громад та промислових споживачів.

Причина — росіяни нарощують удари по паливному сектору України й шукають слабкі місця, щоб паралізувати постачання. Щоб на випадок зруйнування якогось каналу постачання протриматися тиждень-два до відновлення поставок, потрібен запас. «І це не просто витрата грошей: пальне все одно буде використане, воно не зіпсується», — наголосив експерт.

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