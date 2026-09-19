Мобілізація в Україні: заброньований працівник втрачає бронь одразу після звільнення. Юрист Микола Сіренко розповів, як провести процедуру правильно, щоб підприємство не залишилося без персоналу.

Критерії бронювання в Україні нещодавно змінили, однак роботодавцям варто знати ще одну деталь: заброньований співробітник втрачає захист від мобілізації одразу після звільнення. Про це юрист Микола Сіренко розповів у матеріалі «РБК-Україна», який цитує «Фокус».

Захист від мобілізації анулюється протягом доби після того, як керівник ухвалив рішення про звільнення та надіслав відповідні дані до Пенсійного фонду. Водночас у застосунку «Дія» інформація про скасування бронювання оновлюється протягом двох діб.

Саме через цю дводенну затримку виникає типова проблема: якщо після звільнення треба терміново прийняти нового працівника і знову його забронювати, зробити це одразу не вдасться. Оформити захист для нової людини можна лише після того, як система оновить дані.

Щоб не втратити персонал, юрист радить дотримуватися послідовності: спочатку скасувати бронювання через «Дію», тоді звільнити працівника, чию бронь анульовано, і лише після цього оформлювати іншу людину на вакансію з бронюванням.

Коли ще анулюється бронювання

Окрім звільнення, бронювання скасовують через втрату підприємством статусу критично важливого, ліквідацію компанії чи окреме звернення керівника. Повний перелік — у пункті 31 постанови Кабінету Міністрів №76. Серед 16 підстав також закінчення строку бронювання, зупинення виробництва товарів для сил оборони, припинення трудового договору, перевищення квоти заброньованих та звільнення військового капелана.

Що врахувати роботодавцю

Мобілізація в Україні триває, тож варто планувати звільнення та нове бронювання заздалегідь, зважаючи на затримку оновлення даних у «Дії» до двох діб. Нагадаємо, 13 липня ЗМІ повідомляли про можливе тимчасове обмеження бронювання через «Дію».

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