Працівники тисяч компаній ризикують лишитися без відстрочки від мобілізації після того, як з 1 вересня змінилися правила бронювання. Частина підприємств втратила статус критично важливих і разом із ним — бронь своїх співробітників.

Бронювання від мобілізації в Україні після 1 вересня «злетіло» для частини підприємств — працівники тисяч компаній ризикують лишитися без відстрочки. Як повідомляє видання «Експерт», нові правила вдарили по роботодавцях, які не змогли підтвердити статус критично важливого підприємства.

Механізм змін простий: аби й далі бронювати військовозобов'язаних, компанія має довести, що вона критично важлива для економіки чи життєзабезпечення. Після 1 вересня підприємства, які не пройшли таке підтвердження, випали з переліку заброньованих — а разом із ними і їхні працівники.

Масштаб відчутний. За даними MC.today, бронювання зникло приблизно у 10% компаній, які раніше мали такий статус. Ідеться не про поодинокі випадки, а про масову хвилю: працівники, яких донедавна тримали в резерві через бронь, тепер можуть повернутися в зону уваги ТЦК.

Під ударом насамперед ті, чиї підприємства втратили критичність. Щойно бронювання анульовано, відстрочка від призову для конкретного працівника перестає діяти — він формально повертається в загальну чергу військовозобов'язаних. ТЦК у такому разі має право викликати людину для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Важливо розуміти: втрата бронювання не означає автоматичної мобілізації. Спершу людину викликають до ТЦК, вона проходить ВЛК, і лише за її результатами та з урахуванням стану здоров'я й сімейних обставин ухвалюють подальше рішення.

Що робити, якщо ви лишилися без відстрочки

Перший крок — перевірити власний статус у застосунку «Резерв+» або на порталі «Дія»: там видно, чи чинне бронювання і яка відстрочка до нього прив'язана. Якщо бронь зникла, одразу зверніться до роботодавця — саме він має підтвердити критичність і повторно подати документи на бронювання.

Другий крок — оновити військово-облікові дані, якщо цього вимагають. Бронювання не звільняє від обов'язку стояти на військовому обліку. Поки компанія відновлює статус, працівник має бути готовим, що його можуть запросити до ТЦК для проходження ВЛК у встановленому порядку.

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