Люди з I групою інвалідності мають абсолютне право на відстрочку від мобілізації, а їхні опікуни можуть оформити її для постійного догляду.

Суд скасував призов військовозобов'язаного в Україні, визнавши наказ ТЦК протиправним. Водночас закон гарантує беззаперечне право на відстрочку одній із найвразливіших груп — людям з I групою інвалідності та тим, хто опікується ними на постійній основі.

Абсолютне право на звільнення від служби для людей із найважчими порушеннями здоров'я закріплене у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Однак, щоб офіційно підтвердити такий статус, пацієнт має отримати електронне направлення та пройти оцінювання за новою процедурою, яку регламентують постанова Кабміну № 1338 від 15 листопада 2024 року та наказ Мінздоров'я № 2067 від 10 грудня 2024 року.

Механізм і переліки станів, що дають право на групу, детально описує Новини.LIVE. Окремо Кабінет Міністрів постановою № 10 від 21 січня 2015 року затвердив перелік анатомічних дефектів та незворотних порушень функцій органів і систем, за яких групу інвалідності встановлюють без зазначення строку повторного огляду. Висновки щодо дітей регулює наказ Мінздоров'я № 482 від 4 грудня 2001 року.

Як отримати I групу інвалідності

Статус встановлюють експертні команди, які оцінюють повсякденне функціонування людини. Для цього пацієнт проходить чіткий покроковий алгоритм:

запис на прийом до свого лікаря;

збір необхідного пакета медичних документів;

отримання електронного направлення;

проходження оцінювання експертною командою;

очікування остаточного рішення.

Які хвороби дають право на I групу: підгрупа 1А

Залежно від ступеня порушення функцій і потреби в постійному сторонньому догляді першу групу ділять на дві підгрупи. До 1А відносять стани, що потребують тотальної допомоги:

тяжкі психічні розлади зі стійкими проявами — ідіотія та імбецильність при олігофренії, деменція, недоумство внаслідок епілепсії або шизофренії;

ампутація обох рук на рівні плеча;

відсутність обох ніг від рівня гомілки й вище, якщо це поєднується з втратою однієї верхньої кінцівки;

різко виражені контрактури або анкілози ліктьових, плечових, променево-зап'ясткових, колінних, кульшових чи гомілковостопних суглобів;

травми або прогресуючі захворювання нервової системи, що спричинили виражену атаксію, гіперкінези, паркінсонізм, тотальну афазію, параплегію, тетраплегію, триплегію, грубі бульбарні розлади та нездатність самостійно ходити і стояти;

необоротна втрата зору — повна сліпота або звуження поля зору до 10 градусів на обидва ока;

повна сліпота обох очей (гострота зору нижче 0,1 або поле до 25 градусів) у поєднанні з глухотою, ампутацією руки, втратою обох ніг на рівні стегна чи тяжкою соматичною патологією.

Підгрупа 1Б: інший перелік станів

Підгрупу 1Б встановлюють за оновленим переліком захворювань і травм, серед яких:

повна відсутність обох очей (анофтальмія);

необоротна сліпота, коли гострота зору з корекцією нижче 0,05 або поле звужується до 10 градусів на обидва ока;

відсутність обох рук на рівні передпліч;

втрата обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегна чи вище;

відсутність трьох-чотирьох пальців, включно з великими, на обох кистях, а також різко виражені анкілози чи контрактури дрібних суглобів рук;

недоумство на тлі епілепсії з частими нападами (від 15 разів на місяць) і кататонічним синдромом при ясній свідомості, що триває понад рік;

прогресуючі захворювання нервової системи, що спричинили тотальну афазію, повну сліпоту, параплегію, геміплегію або виражену атаксію.

Як оформити відстрочку доглядачеві

Люди з I групою інвалідності потребують стороннього догляду, тому ті, хто ними опікується, мають право оформити відстрочку від мобілізації для надання такої допомоги на постійній основі. Для цього доглядач звертається до ТЦК із заявою та документами, що підтверджують факт догляду: посвідчення особи з інвалідністю, довідка про склад сім'ї, акт встановлення факту догляду через орган місцевого самоврядування або рішення суду.

Важливо пам'ятати, що всі військовозобов'язані чоловіки зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ — це стосується навіть тих, хто вже має відстрочку чи бронювання. Додаток «Резерв+» не звільняє від цієї вимоги, тому краще мати при собі роздрукований QR-код із застосунку або паперову виписку.

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