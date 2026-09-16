Дітей загиблих та зниклих безвісти українських військових запрошують на безкоштовний відновлювальний ретрит у Польщі. Про це повідомляє VETERAN.COM.UA з посиланням на Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Програма триватиме 18 днів і реалізується в межах проєкту Rotary International «Здоров'я дітей України». Вона спрямована на психологічне розвантаження та оздоровлення дітей, а супроводжуватимуть неповнолітніх педагоги, психологи та лікар.
Учасниками можуть стати діти віком від 7 до 11 років, чиї батьки загинули або зникли безвісти внаслідок російсько-української війни після 1 січня 2024 року.
Які умови участі
Для реєстрації необхідно відповідати кільком вимогам:
- наявність у дитини закордонного паспорта;
- документи, що підтверджують загибель або зникнення безвісти одного з батьків;
- участь у програмі можлива лише один раз;
- батьки дитини мають перебувати в офіційному шлюбі.
Де відбуватиметься ретрит
Заїзди відбудуться за межами України — у селі Білий Дунаєць Малопольського воєводства Республіки Польща. Це тихе місце в гірському регіоні Підгалля, за десять кілометрів від курорту Закопане.
Організатори запланували три заїзди до кінця 2026 року: з 4 по 21 жовтня, з 3 по 20 листопада та з 30 листопада по 17 грудня.
Як взяти участь
Бажаючим потрібно заповнити реєстраційну форму та очікувати на дзвінок від організаторів з додатковою інформацією.