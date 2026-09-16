Дітей загиблих та зниклих безвісти українських військових запрошують на 18-денний безкоштовний ретрит у Польщі в межах проєкту Rotary International «Здоров'я дітей України». Дітей супроводжуватимуть педагоги, психологи та лікар.

Дітей загиблих та зниклих безвісти українських військових запрошують на безкоштовний відновлювальний ретрит у Польщі. Про це повідомляє VETERAN.COM.UA з посиланням на Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Програма триватиме 18 днів і реалізується в межах проєкту Rotary International «Здоров'я дітей України». Вона спрямована на психологічне розвантаження та оздоровлення дітей, а супроводжуватимуть неповнолітніх педагоги, психологи та лікар.

Учасниками можуть стати діти віком від 7 до 11 років, чиї батьки загинули або зникли безвісти внаслідок російсько-української війни після 1 січня 2024 року.

Які умови участі

Для реєстрації необхідно відповідати кільком вимогам:

наявність у дитини закордонного паспорта;

документи, що підтверджують загибель або зникнення безвісти одного з батьків;

участь у програмі можлива лише один раз;

батьки дитини мають перебувати в офіційному шлюбі.

Де відбуватиметься ретрит

Заїзди відбудуться за межами України — у селі Білий Дунаєць Малопольського воєводства Республіки Польща. Це тихе місце в гірському регіоні Підгалля, за десять кілометрів від курорту Закопане.

Організатори запланували три заїзди до кінця 2026 року: з 4 по 21 жовтня, з 3 по 20 листопада та з 30 листопада по 17 грудня.

Як взяти участь

Бажаючим потрібно заповнити реєстраційну форму та очікувати на дзвінок від організаторів з додатковою інформацією.