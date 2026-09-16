Уряд передав до парламенту проєкт держбюджету на 2027 рік: мінімалку підвищать на 10,4%, прожитковий мінімум — майже на 11%, а мінімальна пенсія для людей з інвалідністю зросте до 2878 гривень.

Пенсії в Україні зростуть вже з наступного року — Кабінет міністрів 15 вересня передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. У документі мінімальну зарплату підвищують на 10,4%, прожитковий мінімум — майже на 11%, а мінімальну пенсію для людей з інвалідністю — до 2878 гривень.

Проєкт оприлюднила "Економічна правда", яка ознайомилася з документом, повідомляє Finteco. Це вже п'ята бюджетна кампанія, яку влада проводить під час повномасштабної війни. Головна проблема в тому, що чіткого плану, де саме брати гроші на армію та на покриття "цивільних" дірок, документ не дає.

Основні цифри держбюджету

Максимальна пенсія зросте до 28 780 гривень. Розрахунки бюджету базуються на очікуванні зростання ВВП лише на 1,3%, інфляції на рівні 8% та курсі 48,3 гривні за долар наприкінці 2027 року.

Доходи держбюджету заплановані на рівні 5,648 трильйона гривень, з яких 2,493 трильйона — зовнішня допомога. Видатки становитимуть 7,271 трильйона, а дефіцит — 1,623 трильйона гривень.

Головна причина такого розриву — податки вже не покривають навіть оборонні витрати. За вісім місяців 2026 року Україна витратила на армію 42 мільярди доларів, а зібрала до бюджету лише 39 мільярдів.

Скільки грошей піде на оборону

На безпековий сектор у 2027 році заплановано 4,885 трильйона гривень — це 43,8% усього ВВП. Міністерство оборони окремо отримає 3,762 трильйона, з яких 1,592 трильйона підуть на грошове забезпечення бійців.

З урахуванням нинішнього дефіциту фінансування реальний приріст коштів на виплати військовим складе лише близько 80 мільярдів гривень, тому проблема нестачі грошей на армію, найімовірніше, повториться і наступного року. Показово, що на ГУР, СБУ та Держприкордонслужбу закладено менше, ніж ці відомства фактично витратили торік.

Соціальна сфера, освіта і медицина

Міністерство соціальної політики отримає 540,3 мільярда гривень — на 15,5% більше, ніж цього року. Левову частку цих коштів — 292,8 мільярда — з'їдять трансферти на спецпенсії. Водночас уряд планує обмежити виплати "чорнобильцям" та скоротити надвеликі пенсії.

Освітній бюджет виросте на 21,6% через підвищення зарплат учителям на 65%, а медичний — на 14% завдяки аналогічним крокам щодо лікарів і медсестер. Бізнесу пообіцяли дві нові програми підтримки на загальну суму 68 мільярдів гривень, які профінансують за рахунок можливого підняття ПДВ до 21% — хоча остаточного рішення щодо цього податку ще не ухвалили.

Що зміниться для українців

Підвищення мінімальної зарплати на 10,4% і прожиткового мінімуму майже на 11% торкнеться всіх, хто отримує "мінімалку" або виплати, прив'язані до прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю зросте до 2878 гривень, а максимальна — до 28 780 гривень.

Важливо, що це поки що проєкт. Остаточно документ має ухвалити Верховна Рада, тож під час розгляду в комітетах і сесійній залі цифри можуть змінитися.

Раніше Politeka повідомляла, виплата пенсії за пів року наперед: хто в Україні може отримати аванс.

Також Politeka повідомляла, переплата пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, коли доведеться повертати гроші державі.