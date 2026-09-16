Тефтелі виходять ніжними та соковитими, а вершковий соус із в'яленими томатами робить їх доречними і на будній вечері, і за святковим столом.

Ніжні котлети з курки ми вже публікували — а тефтелі готуються за зовсім іншим принципом: їх не смажать, а запікають, а потім тушкують у вершковому соусі з в'яленими томатами. Так м'ясо залишається соковитим, а страва виглядає як з ресторану.

Ці тефтелі з курячого фаршу збираються менш ніж за годину, а соус виходить легким: його якраз вистачає, щоб обволокти кожну кульку. За бажанням рецепт легко подвоїти для більшої компанії.

Інгредієнти для тефтелів

Для тефтелів:

450 г курячого фаршу;

1 велике яйце;

120 мл панірувальних сухарів панко (приблизно 30 г);

30 г тертого пармезану;

1 невеликий зубчик часнику, натертий;

2 ст. л. оливкової олії;

¼ ч. л. солі;

¼ ч. л. меленого чорного перцю.

Для соусу:

15 г вершкового масла;

2 великі зубчики часнику, подрібнені;

80 мл в'ялених томатів в олії (приблизно 55 г), тонко нарізаних;

1 ч. л. італійських трав;

щіпка пластівців червоного перцю;

480 мл курячого бульйону;

120 мл жирних вершків;

30 г свіжо натертого пармезану;

¼ ч. л. солі;

¼ ч. л. меленого чорного перцю;

2 ст. л. дрібно нарізаної петрушки або базиліку (для подачі).

Як приготувати тефтелі: покроково

Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.

У великій мисці змішайте курячий фарш, яйце, сухарі, пармезан, натертий часник, оливкову олію, сіль і перець. Перемішуйте лопаткою лише до поєднання інгредієнтів — не перемішуйте занадто довго, інакше тефтелі стануть жорсткими.

Сформуйте приблизно 26 невеликих тефтелів. Щоб фарш не липнув до рук, час від часу змочуйте долоні холодною водою, і викладіть кульки на підготовлене деко.

Запікайте 15–20 хвилин, потім переверніть кульки лопаткою та готуйте ще 5 хвилин.

Поки тефтелі запікаються, розігрійте велику сковороду на середньому вогні й розтопіть на ній вершкове масло. Додайте часник, в'ялені томати, італійські трави та пластівці червоного перцю. Обсмажуйте 3 хвилини, час від часу помішуючи.

Влийте курячий бульйон та вершки, додайте пармезан. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте 5 хвилин, поки соус трохи не загусне, періодично помішуючи.

Перекладіть запечені тефтелі в соус, перемішайте, щоб вони повністю покрилися, і готуйте ще 5 хвилин, щоб вони просочилися смаком.

Подавайте тефтелі гарячими, посипавши петрушкою або базиліком. Найкраще вони смакують із пастою, рисом або картопляним пюре, а соус зручно вмочати хрустким хлібом. Залишки зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 3–4 днів або заморозьте в соусі на строк до 3 місяців.

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