Ніжні котлети з курки ми вже публікували — а тефтелі готуються за зовсім іншим принципом: їх не смажать, а запікають, а потім тушкують у вершковому соусі з в'яленими томатами. Так м'ясо залишається соковитим, а страва виглядає як з ресторану.
Ці тефтелі з курячого фаршу збираються менш ніж за годину, а соус виходить легким: його якраз вистачає, щоб обволокти кожну кульку. За бажанням рецепт легко подвоїти для більшої компанії.
Інгредієнти для тефтелів
Для тефтелів:
- 450 г курячого фаршу;
- 1 велике яйце;
- 120 мл панірувальних сухарів панко (приблизно 30 г);
- 30 г тертого пармезану;
- 1 невеликий зубчик часнику, натертий;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- ¼ ч. л. солі;
- ¼ ч. л. меленого чорного перцю.
Для соусу:
- 15 г вершкового масла;
- 2 великі зубчики часнику, подрібнені;
- 80 мл в'ялених томатів в олії (приблизно 55 г), тонко нарізаних;
- 1 ч. л. італійських трав;
- щіпка пластівців червоного перцю;
- 480 мл курячого бульйону;
- 120 мл жирних вершків;
- 30 г свіжо натертого пармезану;
- ¼ ч. л. солі;
- ¼ ч. л. меленого чорного перцю;
- 2 ст. л. дрібно нарізаної петрушки або базиліку (для подачі).
Як приготувати тефтелі: покроково
Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.
У великій мисці змішайте курячий фарш, яйце, сухарі, пармезан, натертий часник, оливкову олію, сіль і перець. Перемішуйте лопаткою лише до поєднання інгредієнтів — не перемішуйте занадто довго, інакше тефтелі стануть жорсткими.
Сформуйте приблизно 26 невеликих тефтелів. Щоб фарш не липнув до рук, час від часу змочуйте долоні холодною водою, і викладіть кульки на підготовлене деко.
Запікайте 15–20 хвилин, потім переверніть кульки лопаткою та готуйте ще 5 хвилин.
Поки тефтелі запікаються, розігрійте велику сковороду на середньому вогні й розтопіть на ній вершкове масло. Додайте часник, в'ялені томати, італійські трави та пластівці червоного перцю. Обсмажуйте 3 хвилини, час від часу помішуючи.
Влийте курячий бульйон та вершки, додайте пармезан. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте 5 хвилин, поки соус трохи не загусне, періодично помішуючи.
Перекладіть запечені тефтелі в соус, перемішайте, щоб вони повністю покрилися, і готуйте ще 5 хвилин, щоб вони просочилися смаком.
Подавайте тефтелі гарячими, посипавши петрушкою або базиліком. Найкраще вони смакують із пастою, рисом або картопляним пюре, а соус зручно вмочати хрустким хлібом. Залишки зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 3–4 днів або заморозьте в соусі на строк до 3 місяців.
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