Пенсійний фонд України оголосив про проведення чергової перевірки доходів пенсіонерів, чиї виплати залежать від фінансового стану. Розмір доплат звірятимуть із реальними доходами — за наявності додаткових надходжень пенсію можуть зменшити або тимчасово призупинити.

Пенсії в Україні можуть призупинити за результатами перевірок — Пенсійний фонд готує чергову звірку доходів отримувачів, чиї виплати залежать від фінансового стану та наявності додаткових надходжень.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», мета звірки — встановити, чи відповідає розмір призначених доплат реальним доходам отримувача та чи не виникли підстави для перегляду пенсії.

Під перевірку потрапляють пенсіонери, які отримують соціальні доплати до мінімальної пенсії, допомогу як малозабезпечені, а також надбавки, що призначаються лише за умови відсутності інших джерел доходу.

Якщо під час звірки з податковими реєстрами з'ясується, що людина має додаткові надходження — заробітну плату, дохід від підприємництва, оренди чи інші фінансові виплати, — розмір пенсії можуть зменшити або тимчасово призупинити.

Проблеми можуть виникнути і в тих випадках, коли дані про доходи не оновлювалися тривалий час або містять розбіжності. У такій ситуації фонд блокує виплати до моменту уточнення інформації.

У Пенсійному фонді наголошують: перевірка не стосується всіх пенсіонерів — лише тих, чиї виплати прив'язані до критерію доходу. Після уточнення інформації пенсію поновлюють, а всі кошти за період призупинення компенсують у повному обсязі.

Що робити, щоб не втратити виплату

Пенсіонерам, чиї доплати залежать від доходу, радять перевірити актуальність власних даних в електронному кабінеті Пенсійного фонду. Якщо в реєстрах є розбіжності або застаріла інформація, слід подати заяву на оновлення документів.

Щоб з'ясувати, які саме відомості треба оновити, можна звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або на гарячу лінію фонду. Після підтвердження даних нарахування виплат відновлюється автоматично.

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