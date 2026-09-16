Абоненти "Київстар", які зіткнулися з поганою якістю зв'язку чи мобільного інтернету, отримали від оператора покрокову інструкцію дій. У компанії пояснили, як перевірити можливі причини та куди повідомляти про проблему.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні час від часу переглядають, однак для абонента важливіше інше: що робити, коли сам зв'язок раптом стає поганим. У "Київстар" пояснили, через що це відбувається та з чого почати перевірку.

Передусім оператор радить звернути увагу на електропостачання. Робота обладнання мобільного зв'язку напряму залежить від стабільної подачі електроенергії: якщо відключення тривалі й масштабні, у деяких населених пунктах абоненти можуть відчувати труднощі зі зв'язком та інтернетом. У компанії наголошують, що разом із відповідними службами України роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Другий крок — перевірити, чи не перебуваєте ви в так званому "Національному роумінгу". Оператор рекомендує користуватися мережею іншого мобільного оператора лише за відсутності покриття власної мережі "Київстар".

Якщо ж погіршення якості не пов'язане з електропостачанням, на офіційній сторінці підтримки "Київстар" просять повідомити деталі у зручний спосіб: написати в чат підтримки або зателефонувати за номером 466 з мобільного "Київстар", а з інших мереж — за безкоштовним номером 0 800 300 466.

Які деталі назвати у зверненні

Щоб фахівці швидше знайшли причину, під час звернення варто вказати номер телефону, з яким виникли труднощі, назву населеного пункту (район, область), а також вулицю й номер будинку або примітне місце, де спостерігаються проблеми.

Корисно уточнити, де саме виникає проблема — лише в приміщенні чи на вулиці, адже якість зв'язку багато в чому залежить від конструкції будівель, зокрема матеріалу перекриттів і стін. Важливо зазначити, як давно погіршилася робота послуг, який рівень покриття зазвичай є — високий, середній, низький або його немає, а також яка технологія відображається під час труднощів: 3G, 4G (LTE) чи 2G (EDGE).

Оператор також просить описати саму проблему — чи обриваються дзвінки, чи повторюється ситуація при виклику з інших номерів, чи впливає на якість перестановка SIM-карти в інший телефон і чи є схожі труднощі у сусідів.

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