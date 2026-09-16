Доплати вчителям в Україні почали діяти за новими правилами: Кабінет Міністрів постановою № 1078 затвердив свіжі схеми посадових окладів і цілий перелік надбавок для педагогічних працівників.

Доплати і надбавки для вчителів знову переглянули в уряді — з 1 вересня 2026 року педагогічні працівники по всій Україні отримуватимуть зарплату за новими схемами посадових окладів.

Йдеться про постанову Кабінету Міністрів № 1078 від 31 серпня 2026 року «Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників». Документ запроваджує коефіцієнтну систему окладів замість старої Єдиної тарифної сітки, яка діяла з 2002 року.

Які надбавки та доплати тепер мають учителі

Постанова закріплює цілий перелік надбавок і доплат, які рахуються у відсотках від посадового окладу. Вчителі з почесним званням «народний» отримують надбавку 40% окладу, а «заслужений» — 20%. Це стосується звань України, СРСР та союзних республік.

Окремі доплати передбачені за знання іноземних мов: за одну європейську мову 10% окладу, за одну східну, угро-фінську або африканську — 15%, а якщо вчитель володіє двома і більше мовами — 25%.

Для тих, хто має наукові та вчені звання: доплата за вчене звання професора — до 33% окладу, доцента — до 25%. За науковий ступінь доктора наук — до 25%, доктора філософії (кандидата наук) — до 15%, доктора мистецтва — 15%.

Нічні, спортивні та інші надбавки

Педагогам передбачені доплати за роботу в нічний час — до 40% годинної ставки за кожну годину 22:00 до 6:00. Спортивні звання зберігають доплати: 20% для «заслужений тренер» та «заслужений майстер спорту», 15% — для «майстер спорту міжнародного класу», 10% — для «майстер спорту».

За високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи та за складність і напруженість у роботі керівник закладу може призначити надбавку до 50% окладу. Ставки погодинної оплати праці набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Заступникам керівників закладів освіти посадові оклади встановлюються на 5–10% нижче від окладу керівника, а працівникам непедагогічних посад — на 20–30%.

Як це працюватиме на практиці

Нові схеми поширюються на педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої, дошкільної та позашкільної освіти всіх типів незалежно від підпорядкування. Для державних закладів вони запускаються вже з 1 вересня 2026 року.

Місцевим бюджетам та органам місцевого самоврядування лише рекомендовано застосовувати ці схеми у своїх закладах — норми запрацюють у звичайному режимі нарівні з державними.

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