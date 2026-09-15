Шоколадний бісквіт — це простий і безпрограшний десерт, який підходить і для святкового торта, і для недільного чаювання. Завдяки вершковому крему на шоколаді коржі виходять ніжні та соковиті, а тісто не розсипається.

Рецепт ідеального бісквіта ми вже публікували — а шоколадний бісквіт готується з додаванням какао, яке робить коржі насиченішими за смаком і глибшими за кольором.

Шоколадний бісквіт — універсальна основа для багатьох десертів. Він добре тримає форму, не розсипається при нарізанні та чудово поєднується з вершковим кремом на шоколаді. Цей рецепт простий і перевірений, тому навіть без великого кондитерського досвіду пишні коржі виходять з першого разу.

Інгредієнти для шоколадного бісквіта

175 г вершкового масла, розм'якшеного, плюс трохи для змащування форми

175 г дрібного цукру

3 великі яйця

50 г какао-порошку

100 г борошна, що самопіднімається (або така сама кількість звичайного борошна з 1 ч. л. розпушувача)

1–2 ч. л. молока

Для масляного крему:

50 г темного шоколаду (або молочного, якщо так вам більше до смаку)

85 г вершкового масла, розм'якшеного

175 г цукрової пудри, просіяної

Як приготувати шоколадний бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 190 °C (170 °C у режимі конвекції). Змастіть маслом дві форми діаметром 18 см і вистеліть їх пергаментом.

Міксером або ручним вінчиком збийте 175 г розм'якшеного вершкового масла з 175 г цукру в мисі до легкої кремової консистенції світлого кольору. Потім додайте 1 велике яйце, продовжуючи збивати.

В іншу миску просійте 50 г какао-порошку, 100 г борошна та дрібку солі. Додайте третину цієї суміші до масляної маси та перемішайте.

Додайте ще одне яйце та наступну третину борошняної суміші, добре перемішайте. Потім введіть останнє яйце і решту борошна та збийте до гладкого густого тіста. Якщо тісто загусто, вмішайте трішки молока, щоб його розпушити.

Розподіліть тісто між двома формами та розрівняйте верхи ложкою.

Випікайте 20–25 хвилин, поки корж буде пружинити при натисканні. Дістаньте з духовки та залиште у формах на 10 хвилин, після чого перекладіть на решітку для повного охолодження.

Тим часом приготуйте масляний крем. Розтопіть 50 г темного або молочного шоколаду в мікрохвильовці або над парою на водяній бані, не торкаючись дном до води. Дайте йому охолонути.

Збийте 85 г розм'якшеного масла з половиною просіяної цукрової пудри (175 г) до легкої та пухнастої консистенції. Додайте решту пудри й розтоплений шоколад та перемішайте. Якщо крем вийшов занадто рідким, охолодіть його, поки він стане міцним, але ще здатним намазуватися.

Щоб зібрати торт, покладіть невелику ложку крему на тарілку та поставте зверху один корж. Розподіліть його половиною крему, залишаючи край менш як 1 см без крему.

Накрийте другим коржем і обережно притисніть зверху. Решту крему намажте на верхівку торта.

Дайте торту постояти в прохолодному місці перед нарізанням — так крем трохи стягнеться та міцніше скріпить коржі. Зберігати його можна в холодильнику пару днів, накривши харчовою плівкою.

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