З 2027 року в Україні стартує трирічна профільна середня освіта. Після 9 класу учні зможуть обрати академічний ліцей і поглиблено вивчати математику, природничі науки, мови чи суспільні дисципліни.

З 2027 року в Україні запрацює трирічна профільна середня освіта, і після 9 класу школярі вперше отримають реальний вибір, де та як продовжити навчання. Ключові зміни реформи «Нова українська школа» окреслили в департаменті освіти і науки Рівненської ОДА, передає Район.Освіта.

Головна відмінність — перехід від спільного набору предметів до профільного навчання. Раніше старшокласники здебільшого вчилися за однаковою програмою, а можливість поглиблено вивчати окремі дисципліни залежала від конкретного закладу. Тепер після 9 класу учень зможе обрати академічний ліцей, спрямований на підготовку до вищої освіти, і в ньому — профіль навчання.

Які профілі зможуть обрати учні

У ліцеях пропонуватимуть поглиблене вивчення математики, природничих наук, мов, суспільних дисциплін або інших предметів — залежно від профілів, які відкриє конкретний заклад. Окрім профільних дисциплін, учні зможуть обирати окремі предмети та інтегровані курси як у межах профілю, так і поза ним, формуючи власну освітню траєкторію.

Оновлена старша школа передбачає більше практики, досліджень, проєктного навчання, сучасних лабораторій та обладнаних освітніх просторів — замість переважно теоретичного навчання.

Для цього в областях формують мережу академічних ліцеїв: у великих спроможних закладах простіше створити групи за різними профілями та відкрити сучасні STEM-кабінети.

Скільки триватиме навчання і коли старт

Профільна середня освіта триватиме три роки — 10, 11 та 12 клас. Новий Державний стандарт профільної середньої освіти набирає чинності з 1 вересня 2027 року. Трансформацію впроваджують відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та Концепції профільної середньої освіти.

Як не помилитися з вибором профілю

10 клас матиме адаптаційний характер: учні отримають час визначитися з профілем і за потреби зможуть змінити його після 10 класу. В 11–12 класах частка профільних і вибіркових предметів зростатиме — тобто до старших класів навчання стає більш спеціалізованим, а учень поступово звузить власну освітню траєкторію до обраного напряму.

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