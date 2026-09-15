Працюючі пенсіонери в Україні можуть і збільшити свою пенсію, і втратити частину щомісячних надбавок — все залежить від того, скільки додаткового стажу вони накопичили та які саме доплати отримують.

Пенсія в Україні для тих, хто продовжує працювати, вираховується за особливими правилами: з одного боку, людина може наростити стаж і попросити перерахунок, з іншого — втратити доплату, яку держава гарантує лише непрацюючим. Як саме змінюються виплати після виходу на пенсію з продовженням трудової діяльності — пояснюємо детально.

Працюючий пенсіонер — це не рідкість. Багато українців після досягнення пенсійного віку продовжують працювати: когось тримають обставини, когось — звичка і справжнє бажання лишатися в колективі. Закон дає таким людям право раз на два роки просити перерахунок пенсії, якщо за цей час вони накопичили додатковий страховий стаж.

Коли пенсія зростає

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам проводиться за певною до Пенсійного фонду. Головна умова — щонайменше 24 місяці нового страхового стажу, набутого вже після призначення або попереднього перерахунку. Саме ці два роки роботи стають підставою для збільшення суми: до розрахунку беруть заробіток за цей період, і чим він вищий, тим відчутніше зростання.

Звертатися по перерахунок можна не щобладнано, а лише раз на два роки. Якщо стажу набралося менше ніж 24 місяці, у перерахунку відмовлять — і доведеться чекати, доки не набіжить повний дворічний інтервал. Це особливо важливо знати тим, хто офіційно працевлаштований і сплачує страхові внески.

Які доплати зникають

Але є й зворотний бік. Частину доплат держава нараховує лише непрацюючим пенсіонерам. Ідеться насамперед про доплату до прожиткового мінімуму — її отримують ті, чия пенсія після всіх надбавок не дотягує до встановленого мінімального розміру. Ті, хто продовжує працювати, права на таку доплату не мають.

Особливо це відчутно для пенсіонерів з невеликим стажем чи низькою заробітною платою, у яких навіть після перерахунку сума лишається нижчою за мінімальну. Поки людина працює, держава «дотягує» виплату до мінімуму лише тим, хто не має трудового доходу. Щозно пенсіонер звільняється, він знову набуває право на цю доплату — головне вчасно повідомити ПФУ про амміну статус.

Що робити, аби не втратити гроші

Перше — контролювати свій дворічний ценз і вчасно подавати займається на перерахунок, якщо працюєте офіційно. Зробити це можна через електронний кабінет на веб-порталі ПФУ або особисто в сервісному центрі. Другое — якщо ви вирішили завершити трудову діяльність, у десятиденний термін повідомте Пенсійний фонд про зміну обставин, щоби вам почали нараховувати ті доплати, які належить не працюючим.

Аби не доплатити, також важливо вчасно оновлювати дані про місце роботи. ПФУ нагадує: отримувач зобов'язаний повідомити про працевлаштування або припинення ФОП протягом 10 днів — інакше фонд може продовжити нараховувати вписані в новому розмірі, а пізніше вимагати повернути зайве. Це стосується і працюючих пенсіонерів, які втратили право на доплату, але не повідомили про звільнення.

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