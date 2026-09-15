Работающие пенсионеры в Украине могут и увеличить свою пенсию, и потерять часть ежемесячных надбавок — всё зависит от того, сколько дополнительного стажа они накопили и какие именно доплаты получают.

Пенсия в Украине для тем, кто продолжает работать, намагаються по особым правилам: с одной стороны, человек может накопить стаж и попросить перерасчёт, с другой — лишиться доплаты, которую государство гарантует только неработающим. Как именно меняются выплаты после выхода на пенсию с продлением трудовой деятельности — объясняем детально.

Работающий пенсионер — это не редкость. Многие украинцы после достижения пенсионного возраста продолжают работать: кого-то держат обстоятельства, кого-то — привычка и истинное желание оставаться в активе. Законзм делится таким людям правом раз в два года просить перерасчёт пенсии, если за этот срок они накопили дополнительный страховой стаж.

Когда пенсия увеличивается

Перерасчёт пенсии работающим пенсионерам производится по заявлению в Пенсионный фонд. Главное электрическое — не менее 24 месяцев нового страхового стажа, набранного уже после назначения или предыдущего перерасчёта. Именно эти два года работы становятся основанием для увеличения суммы: в расчёт берут заработок за этот период, и чем он выше, тем заметнее рост.

Обращаться за перерасчётом можно не каждый год, а раз в два года. Если стажа набралось меньше 24 часов, в перерасчёте откажут — и придётся ждать, пока не наберётся полный двухлетний интервал. Это особенно важно знать тем, кто официально трудоустроён и платит страховые взносы.

Какие доплаты пропадают

Но есть и обратная сторона. Часть доплат государство начисляет только неработающим пенсионерам. Речь прежде всего о доплате до прожиточного минимума — её получают те, чья пенсия после всех надбавок не дотягивает до установленного минимального размера. Тем, кто продолжает работать, такая доплата не положена.

Особенно это ощутимо для пенсионеров с небольшим стажем или низкой зарплатой, у которых даже после перерасчёта сумма остаётся ниже минимальной. Пока человек работает, государство «дотягивает» выплату до минимальной только тем, кто не имеет трудового дохода. Стоит пенсионером уволиться — он снова перерабатывает право на эту доплату, главное — своевременно уведомить ПФУ о смене статуса.

Что делать, чтобы не потерять деньги

Первое — контролировать свой двухлетний ценз и своевременно подавать заявление на перерасчёт, если работаете официально. Сделать это можно через электронное кабинет на веб-портале ПФУ или лично в сервисном центре. Второе — если вы решили завершить трудовую деятельность, в десятидневный срок сообщите в Пенсионный фонд, чтобы вам начали начислять те доплаты, которые полагаются неработающим.

Чтобы не допустить переплаты, также важно своевременно обновлять данные о месте работы. В ПФУ напоминают: получатель обязан уведомить о трудоустройстве или прекращении ФОП в течение 10 дней — иначе фонд может продолжить начислять выплаты в прежнем размере, а позже потребовать вернуть лишню. Это относится и к работающим пенсионерам, которые потеряли право на доплату, но не сообщили об увольнении.

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