На Житомирщине развернули сеть специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных: они уже работают в 66 громадах и бесплатно помогают ветеранам, военным и их семьям.

Помощь ветеранам в Житомирской области выходит на новый уровень: в регионе сформировали сеть специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных, которые уже работают в 66 территориальных громадах. Всего ветеранам и их семьям на Житомирщине помогают 125 таких специалистов.

Об этом сообщает региональное издание Expreszt. По его данным, специалисты по сопровождению работают на уровне каждой громады, чтобы ветеран или его семья не оставались один на один с бюрократией после возвращения со службы.

Что делают специалисты по сопровождению

Специалист сопровождает человека на всех этапах — от оформления документов до получения нужных услуг. Он помогает оформить предусмотренные законом льготы и социальные гарантии, объясняет, какие выплаты положены ветерану, члену семьи погибшего или демобилизованному, и сопровождает процесс подачи заявлений.

Отдельное направление работы — медицинская и психологическая реабилитация: специалист подсказывает, куда обратиться для лечения, протезирования или санаторно-курортного восстановления. Также специалисты помогают с вопросами жилья, трудоустройства и профессиональной переквалификации.

По данным издания, за помощью к специалистам сопровождения уже обратились более 2 840 ветеранов и членов их семей. Люди чаще всего просят поддержать с оформлением льгот, социальных выплат и прохождением реабилитации после службы.

Как обратиться к специалисту сопровождения

Услуга бесплатная, и воспользоваться ею могут ветераны войны, демобилизованные военнослужащие, а также члены их семей и семьи погибших защитников. Чтобы получить сопровождение, достаточно обратиться в исполнительный орган своей громады — сельский, поселковый или городской совет — или в местный ЦНАП, где подскажут контакты специалиста.

Алгоритм простой: подаете заявление, встречаетесь со специалистом, вместе определяете, какие услуги и выплаты вам положены, и он сопровождает вас на каждом этапе оформления — от сбора документов до получения результата.

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