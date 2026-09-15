Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 16 по 22 сентября обещает сначала теплые дни до +24°, а затем заметное похолодание до +13° и возможные осадки во второй половине недели.

на прошлой неделе синоптики уже предупреждали о стремительном изменении температуры в Киевской области, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. С 16 по 22 сентября регион сначала прогреется до +24°, а затем резко охладится до +13°, и во второй половине недели возможны осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +13° до +24°.

В среду, 16 сентября, в Киевской области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +21°, а ночью охладится до +11°.

В четверг, 17 сентября, сохранится малооблачная погода без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +22°, ночью — до +12°.

В пятницу, 18 сентября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем температура удержится на отметке +20°, ночью — +15°.

В субботу, 19 сентября, синоптики ожидают малооблачную погоду с возможными осадками. Это самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +24°, ночью — до +14°.

В воскресенье, 20 сентября, погода останется малооблачной, возможны осадки. Днем термометры покажут +22°, ночью — +14°.

В понедельник, 21 сентября, небо укроют облака с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки. Днем воздух прогреется лишь до +18°, ночью — до +15°.

Во вторник, 22 сентября, ожидается малооблачная погода с возможными осадками. Это самый прохладный день недели: днем воздух не поднимется выше +13°, ночью — до +11°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 19 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — вторник, 22 сентября, когда днем будет лишь +13°. Перепад температур за неделю составит 11°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня — в субботу, воскресенье, понедельник и вторник.

Из-за прогнозируемого похолодания в конце недели стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — субботу, воскресенье, понедельник и вторник — не забывайте зонт и будьте осторожны за рулем из-за скользкой дороги.

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