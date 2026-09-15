Военный Николай Мануйленко развенчал распространенные мифы о службе в армии. Он объяснил, кому на самом деле платят 120 тысяч гривен в месяц, кого кормят бесплатно и что армия выдает военным.

Гражданские часто представляют службу в армии совсем иначе, чем она устроена на самом деле. Военный Николай Мануйленко в материале независимого издания Texty.org.ua развенчал самые распространенные мифы — о зарплате в 120 тысяч гривен, бесплатном питании и жилье для бойцов.

Сколько на самом деле платят в армии

Утверждение, что военный может зарабатывать 120 тысяч гривен в месяц, действительно не выдумка. Однако такую сумму получают только те, кто отсидел 30 дней в блиндаже вблизи линии фронта. А это примерно 5–10% личного состава батальона, стоящего у передовой.

Остальные военные зарабатывают 50–60 тысяч гривен в месяц. И даже эти деньги можно потерять: если бойца остановит военная служба правопорядка (ВСП) или ДПС за нарушение, он останется без премии, а это минус 30 тысяч гривен.

Кого в армии кормят бесплатно

Бесплатное горячее питание три раза в день получают только работники штаба батальона и штабных служб — для них работает кухня, которая приносит еду в больших термосах. Обычные военные, которые воюют, получают просто продукты еженедельно.

В наборе, по словам Мануйленко, есть картофель, овощи, фрукты, соленья, йогурты, масло, крупы, макароны, кетчупы, апельсины, оливки, а также замороженная курятина и свинина. Все обычно свежее, кроме мяса — его после разморозки делят на шашлык и котлеты.

Где живут военные

Еще один миф — что армия обеспечивает бойцов жильем. На самом деле военных не селят: те, кто сейчас не на позициях (а это около 90% батальона), живут в арендованных квартирах и домах, как обычные гражданские. Аренда стоит от 10 до 30 тысяч гривен в месяц.

Бесплатно можно занять разве что заброшенное здание в режиме «сарай». Поэтому большинство бойцов открывают OLX и ищут жилье самостоятельно.

Что армия выдает, а что — нет

Из обеспечения военным бесплатно дают топливо (бензин и солярку), продукты, боекомплект, оружие и оборудование — РЭБы и детекторы. Зато жизненно необходимых вещей армия не выдает: автомобилей, запчастей для ремонта, резины и масла.

Чем можно помочь военным

На вопрос «что нужно военным» Мануйленко отвечает коротко: деньги, деньги и еще раз деньги. Если есть знакомый командир роты, лучше всего перечислить средства — он сам купит запчасти, резину, масло, сварочный аппарат, бензопилы, оборудование для дронов, EcoFlow, генератор или продукты.

Рядом с позициями работают магазины, интернет и доставка, так что заказать и купить можно практически все — были бы деньги.