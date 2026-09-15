На прошлой неделе цены на овощи и фрукты в Украине менялись по-разному: брокколи, укроп и петрушка подорожали, а кабачок и баклажан наоборот подешевели. Самый резкий скачок зафиксировали в сегменте ягод и фруктов.

Подорожание продуктов в Украине коснулось и овощной корзины: за неделю цены на брокколи, укроп и петрушку заметно выросли, тогда как кабачок и баклажан, наоборот, подешевели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитической платформы EastFruit.

Какие овощи подорожали больше всего

Заметнее всего среди овощей за неделю изменилась цена брокколи: если раньше ее продавали по 45–55 гривен за килограмм, то теперь цена составляет 65–85 гривен. Существенно прибавили в цене и другие позиции:

свекла — подорожала с 10–12 до 14–16 гривен за кг;

репчатый лук — с 12–14 до 14–16 гривен;

помидоры — с 25–40 до 30–40 гривен;

огурцы — с 30–55 до 35–60 гривен;

сладкий перец — с 28–60 до 33–60 гривен;

укроп — со 145–155 до 175–185 гривен за кг;

петрушка — со 150–180 до 175–185 гривен.

В то же время часть овощей подешевела. Пекинская капуста сейчас стоит 35–50 гривен за кг против 48–55 неделей ранее, кабачок — 30–35 гривен против 33–37, а баклажан — 35–45 гривен против 40–45. Сильнее всего просел зеленый лук: со 175–185 до 95–105 гривен за килограмм.

Цена картофеля за неделю не изменилась и держится на уровне 11–13 гривен за кг. Белокочанная капуста стоит 18–22 гривны, морковь — 12–15 гривен, цветная капуста — 40–45 гривен, а чеснок — от 60 до 170 гривен за кг.

Ягоды и фрукты: самый резкий скачок

Самые заметные изменения произошли во фруктово-ягодном сегменте. Садовая клубника за неделю подорожала со 140–160 до 250–320 гривен за килограмм, а черника — со 190–230 до 260–400 гривен. Подорожали также персики (с 40–70 до 50–90 гривен), нектарины (с 70–100 до 90–130 гривен), малина (со 180–250 до 180–350 гривен) и арбуз (с 8–12 до 10–20 гривен за кг).

При этом слива подешевела с 18–50 до 15–35 гривен за кг, а дыня — с 25–30 до 20–35 гривен.

Что из фруктов, наоборот, подешевело

Для покупателей есть и хорошая новость: яблоки и груши начали дешеветь. Яблоки сейчас продают по 16–35 гривен за кг против 16–40 гривен неделей ранее, а груши — по 30–60 гривен против 45–70. Среди импортных фруктов подешевел лимон — со 100–120 до 70–95 гривен за кг. Апельсины (50–130 гривен) и бананы (60–70 гривен) остались без изменений, а виноград подешевел по верхней границе: 50–140 гривен против 60–110 ранее.

Что сейчас покупают больше всего

Несмотря на разнонаправленные изменения цен, наибольшим спросом на прошлой неделе пользовался картофель, активно закупали и другие овощи борщевого набора. Больше всего объявлений о продаже пришлось на помидоры — их предложение продолжает расти. Среди фруктов лидером остаются яблоки, хотя продавцы предлагали их несколько реже, чем неделей ранее.

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