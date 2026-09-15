Исполком Переяславского городского совета утвердил новые тарифы на тепло от КП «Переяслав-тепло» на сезон 2026/2027. Платежки населения из-за моратория не изменятся, но для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает примерно на 15% уже с 1 октября.

Коммунальные тарифы в Киевской области продолжают пересматривать — 15 сентября исполком Переяславского городского совета утвердил новые тарифы на тепловую энергию от КП «Переяслав-тепло» на отопительный сезон 2026/2027 годов.

Новые расценки начнут действовать с 1 октября 2026 года. Благодаря государственному мораторию суммы в платежках обычных жителей Переяслава не изменятся, однако для бизнеса и бюджетных учреждений услуги подорожают ориентировочно на 15%.

Что будет с тарифами для населения

Как пояснила заместитель городского головы Татьяна Кондратенко, экономически обоснованные тарифы городские власти вынуждены утвердить по требованию законодательства, однако к обычным потребителям их применять не будут. На период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены стоимость тепла для жителей заморожена на уровне 24 февраля 2022 года.

Плановый расчетный тариф для населения сейчас составляет 4769,38 грн (или 3974,48 грн/Гкал без НДС). Разницу между этой цифрой и реальными платежками предприятию должны компенсировать: частично эти расходы покроет государство, а средства на возмещение разницы планируют заложить в бюджете городской громады на 2027 год.

Сколько будет платить бизнес и бюджетники

Для других категорий потребителей стоимость теплоснабжения вырастет ориентировочно на 15%. Для бюджетных учреждений (28% от всех потребителей громады) тариф составит 5239,29 грн/Гкал без НДС, то есть 6287 грн с учетом налогов.

Для других потребителей — коммерческих предприятий (2% от всех потребителей) — цена будет 5273,79 грн/Гкал без НДС, или 6328 грн с НДС. К слову, именно население составляет подавляющее большинство клиентов КП «Переяслав-тепло» — 70%.

Почему услуги дорожают

Руководитель КП «Переяслав-тепло» Наталья Полищук объяснила, что рост тарифа — вынужденный шаг: существенно подскочили цены на электроэнергию, воду и топливо, а расходы на транспортировку газа за последний год выросли втрое. Вырос и фонд заработной платы — коммунальщики вынуждены повышать зарплаты работникам, чтобы сохранить статус критически важного предприятия и право на бронирование специалистов.

Что это значит для жителей

Для обычных переяславцев суммы в платежках за тепло в этом сезоне остаются неизменными — на уровне, зафиксированном по состоянию на 24 февраля 2022 года. Больше будут платить бюджетные учреждения и коммерческие предприятия, для которых новые тарифы заработают уже с 1 октября.

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